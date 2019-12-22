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凌晨擠母乳！嬰兒監視器突飄「一閃一閃亮晶晶」　她秒奔房愣住...最後搬家了

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▲擠母乳開嬰兒監視器！突飄「一閃一閃亮晶晶」　她秒奔房愣住...最後搬家了。（圖／翻攝自靈異公社）

▲如果寶寶在睡覺，她就會到客廳擠母乳。（圖／翻攝自靈異公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻3年前在家帶孩，有天晚上她一邊在客廳擠母乳，一邊開著嬰兒監視器，沒想到手機突然傳出一個女人的笑聲，接著唱起小星星這首兒歌，當下她顧不得害怕，立刻衝進女兒房間，而那一幕直到現在仍記憶猶新。

女網友在靈異公社娓娓道來，105年10月中旬，她剛從月子中心返新家沒幾天，一切都還在適應階段，當時她每4個小時就會擠一次母乳，由於吸乳器的聲音很大，怕吵到熟睡的女兒，所以她有個習慣，只要孩子在睡覺，就會開著嬰兒監視器，然後到客廳一邊擠奶，一邊開著手機照看。

請繼續往下閱讀...

那天，監視器畫面莫名閃爍，本以為是網路問題，但檢查後並無異狀，而寶寶依然熟睡著，沒多久畫面也逐漸恢復正常，於是人妻繼續進行手邊的事情，沒想到手機突然傳來一個很清楚的女人笑聲，「嘻嘻！」當下她以為是太累產生幻聽，所以不以為意，結果緊接著傳出歌聲，唱著「一閃一閃亮晶晶～滿天都是小星星～嘻嘻嘻！」

嬰兒,嬰兒床,房間,寶寶,小孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「這首歌是我平常哄睡女兒的歌。」她默默震驚了一下，儘管此刻的畫面完全正常，寶寶也熟睡著，但她連衣服都來不及穿好，就三步併兩步衝進房間，而後看見一個半透明、身穿淺藍色衣服的女人坐在床尾，歪頭看著女兒，「她是背對我，所以沒有看見她的臉，我愣在那邊大概兩秒，她也就消失了，而監視器裡並沒有顯現出這個（人）。」

當時快凌晨4點，她回過神後立刻把女兒抱入懷中，然後將家裡所有的燈都打開，然後睡在客廳等待天明，「先生此時在醫院值夜班，也許正在替某個病人急救，也許正忙碌著替某個病人做治療，所以我就沒有打電話給他了。」

原po也提到，監視器買回家後，他們就把共享功能關掉，而且有設定密碼，所以不太可能被偷偷潛入，況且沒有她按允許，對方是無法登入的。

可怕的是，後來某天下午，先生帶寶寶去打預防針，而她正打掃著客廳時，那個房間又傳來「嘻嘻」的笑聲，「這次不是透過監視器，因為我沒開監視器。後來，類似的事情不只發生一次，我們沒有拜床母或是有什麼宗教信仰，總之我們是搬家了。」

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