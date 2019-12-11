在台飛行訓練好處多！省時又熟我國規定　虎航機師還獲頒百萬獎金

▲安捷飛航訓練中心今日獲頒「國內航空器駕駛員訓練獎助金」。（圖／安捷提供）

記者李宜秦／台北報導

安捷飛航訓練中心今日獲頒「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，2名全程在台學習飛行並成功考取航空公司的年輕機師，各獲頒50萬元獎助金。中華航空事業發展基金會主任秘書鄭賜榮表示，盼可透過此獎激勵年輕人，一同投入在台飛行訓練。獲獎機師表示，我國訓練嚴格，但在台訓練可省去後續將外國執照轉回台的程序，還可先熟悉本國規定。

此次兩名獎助金得主，為台灣虎航的A320副駕駛郭仁寬及陳炤均，由於工作表現優秀，深受公司肯定，獲台灣虎航推薦得獎。獲獎機師郭仁寬表示，國籍航空的基地就在台灣，在台灣接受訓練，從訓練階段就孰悉本國規定、作業程序、空域以及航管通話（ATC），對考試及執業都有益處。

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另一名獲獎副駕駛陳炤均，在安捷完訓後，持續留在學校，擔任地面學科教官工作，他表示，台灣的訓練方式真的很嚴格，而且在台灣學飛，可以省去後續將外國執照轉回台灣執照的時間。此外，從訓練階段就能孰悉台灣多變的天氣，在執業後也很有幫助，有利於飛行時的判斷。

▲安捷飛航訓練中心今日獲頒「國內航空器駕駛員訓練獎助金」。（圖／安捷提供）

安捷飛航訓練中心表示，獎助金可以提升國人在台從事飛行訓練的意願，加上台灣訓練機構與航空公司在訓練項目保持緊密的溝通聯繫，能提供學員真正符合航空公司需求的訓練要求，完訓後報考航空公司，往往也比較能夠滿足航空公司的期待。

台灣飛行安全基金會執行辦理的「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，是由財團法人中華航空事業發展基金會提撥經費，每年12個名額，每人最高可獲得獎助金50萬元。

設立獎助金的目的，主要在於扶植國內民用航空飛行訓練機構、鼓勵國人參加訓練課程，並且為民航產業充實優質的飛行人力。凡是全額自費參加訓練課程、取得商用駕駛員檢定證（Commercial Pilot Licence, CPL）、成功考取國籍航空，且擔任民航運輸駕駛員滿3年者，即具備申請獎助金的資格。