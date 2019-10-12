動用百人陪貓看醫生？蔡英文澄清「在談動保議題」　網狂喊：直接告下去！





▲蔡英文澄清假訊息。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選倒數不到100天，總統蔡英文競選連任辦公室幕僚指出，近來發現假日已經成為敵對陣營「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」；而總統蔡英文也於12日澄清，她前往動物醫院談動保議題，也被特定後援會成員謠傳是「動用百人陪貓看醫生」，讓許多網友建議「吿下去就對了」。

「連假日不應該是抹黑日！」總統蔡英文競選連任辦公室12日透過「2020小英發言人」臉書粉專表示，蔡英文11日和民進黨立委參選人許淑華、獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣一起在黃醫師的診所直播談動物保護，還有分享怎麼照顧毛小孩的心得。

總統蔡英文競選連任辦公室說，這個有意義的活動，竟然被刻意抹黑成蔡英文在上百人簇擁下，帶貓去動物醫院看醫生，「這樣的行為，實在不健康！」提醒這些朋友，抹黑可能觸法。難得假日，多參加些有意義的活動、閱讀，或者出去走走，沒有法律責任，又讓自己身心更開朗，可是一舉多得喔！

蔡英文競選幕僚也提到，隨著選舉越來越接近，團隊確實注意到網路上各種抹黑文、貼圖，LINE群組中的謠言有越來越多的趨勢，尤其假日更是高峰，國定假日幾乎變成「國定抹黑日」。

選務人士觀察，假日期間，因為媒體、政府單位，乃至於選務單位相對人力上都低調部署，「選擇把假日當成國定抹黑日」，既可以躲過嚴謹的新聞查證，等到政府機關想到再回應時，謠言已經散播到一定程度。

不過，選務人士說，大家假日都有「待命班」，一但注意有謠言在傳，就會快速處理，馬上確認事實、確認澄清通路、確認澄清內容，然後快速回應。

而蔡英文也在晚間透過官方LINE帳號提到，「今天網路上有特定後援會的成員流傳我『動用百人陪貓看醫生』的訊息，我要向大家嚴正澄清這是假訊息！照片裡的是『我前往動物醫院談動保議題的行程』，並非如網路上所流傳的惡意訊息，請大家幫忙轉傳澄清！一起打擊假消息。」

對此，網友們在「2020小英發言人」臉書粉專下方留言，「支持提告以正視聽」、「支持提告，唯有提告才能遏止抹黑及假新聞的氾濫」、「小英快告」、「支持提告」、「應該直接吉 他們不吉根本不會怕」、「吿下去就對了」。

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