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「讓座魔人」逼讓「非博愛座」給抱小孩乘客　妙齡女神回打臉崩潰…氣噗噗秒搶位碎念

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▲▼妙齡女搭公車遇到讓座魔人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲妙齡女搭公車遇到讓座魔人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

記者葉國吏／綜合報導

大眾運輸工具讓座問題是許多網友討論焦點。一位女網友搭公車坐在「非博愛座」上，結果遇到讓座魔人直接拍她要求讓座，讓女網友相當不滿，最後讓座魔人看到位子就馬上跑去坐，也沒讓給她原本要求女網友讓座的「抱小孩乘客」。

女網友在臉書私密社團《爆廢公社二館》發文指出，因為走整天且提很多東西，所以上公車後看到一個「非博愛座位」就直接坐下。接著公車上走上一位抱小孩的乘客，一位大媽就「態度很差且出力拍她」要求讓座。

▲▼妙齡女搭公車遇到讓座魔人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲妙齡女神回嗆讓座魔人後，讓座魔人自己跑去搶位子坐下。

女網友被拍打後心生不滿，就說「我跟我朋友在說話沒注意到那邊有抱小孩，而且麻煩講就講不用動手」，這句話讓大媽情緒馬上激動、歇斯底里否認友用力碰她，並說「妳們不可能沒看到」。女網友回「不要倚老賣老，想坐我可以讓妳坐」，大媽聽完愛面子的自稱只有18歲「不需要她讓座」。但她才說完，看到有人下車空出位子，就馬上衝去坐下，還在座位上不斷碎念。

女網友的PO文引起許多網友留言，表示「我應該會面無表情的回她：18歲？妳當我北七嗎？」、「怎麼看都不像18歲啊⋯⋯」、「為什麼你們都會遇上這種人.我坐都沒人要我讓坐?」、「魔人真的好可怕，所以我前幾天腿痛到要瘸了也不敢去坐博愛座」。

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讓座魔人逼讓「非博愛座」給抱小孩乘客！她神回打臉..氣炸秒搶
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