卓榮泰柯文哲13日同框台中　卓參加募款餐會…柯陪子弟兵掃街　

▲民進黨議會黨團周日為小英辦募款餐會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中市議會黨團13日將為總統參選人蔡英文舉辦募款餐會，席開35桌，黨主席卓榮泰將出席，當天，台灣民眾黨黨主席柯文哲一整天也都在台中，陪同2名黨籍立委參選人掃街，2黨黨主席同框台中，決戰中台灣的選戰氣氛愈來愈濃烈。

▲柯文哲周日將陪子弟兵張睿倉掃街拜票。（圖／張睿倉臉書）

民進黨台中市議會黨團周日晚間6點為總統參選人蔡英文舉辦募款餐會，1張餐券2萬元，25個議員，每人要負責30萬元額度，盡管之前曾傳出有部份議員覺得負擔太重，但最後達成率都超過一半。

總召李天生坦言，1張餐券原本從1萬元「漲價」至2萬元，負擔是多了些，加上有些支持者除了要支持總統參選人，也要支持立委，負擔無形中加倍，但在大家一心為黨的發展、一心為台灣的未來著想，大家熱情不減，況且黨團並沒有硬性要求非達成額度不可。

市議員張家銨也說，她擔任過黨工，黨工薪水就是從各個民代「上繳」募款所得而來，她能夠體諒民代們募款的壓力，也非常感謝民代為了黨的發展而付出。

台灣民眾黨在台中市推出2名立委參選人，1個是現任里長張睿倉，選區是潭子、大雅、神岡和后里區，對手是現任無黨籍洪慈庸；另1人是獅子會長謝文卿，選區是北區北屯區，現任者是國民黨沈智慧，另名競爭者是民進黨莊競程。

柯文哲當天從早上8點開始，就陪張睿倉到大雅、潭子、神岡掃街拜廟，中午到中友百貨辦簽書會，傍晚再陪謝文卿到北屯區黃昏市場拜票，直到晚間7點40分才離去。

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