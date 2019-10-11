影／外籍漁工吃喝拉撒蝸居甲板下「喪失基本人權」　陳吉仲：擬訂專法保護

記者許展溢／台北報導

今年1月內閣改組，農委會副主委陳吉仲真除為主委，這段時間農委會諸多議題備受關注，正、反意見聲音從沒停過，陳吉仲接受《ETtoday新聞雲》專訪聊上任以來心情及食農教育等政策推行。對南方澳斷橋6名外籍漁工跟著魂斷異鄉後，不能上岸、擠在狹小又臭的空間生存訊息頻傳，陳吉仲主動提及「基本人權」是接下來重要工作，相關專訪內容今（11日）起陸續上線。

▲▼外籍漁工月薪被仲介扣一扣最後所剩無幾。（圖／ ETtoday資料照）

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談到外籍漁工，陳吉仲心情沈重，他說那天第6名外籍漁工被找到，跟漁工感情如同家人的船長跪下來迎接，無比傷痛。斷橋意外發生，許多關於外籍漁工不能上岸等權益消息不停被挖出，陳吉仲說，沒有不能上岸，只是不上岸的原因很多，最現實的就是每月薪資實領沒多少。

外籍漁工待遇方按照勞基法給予，月薪2萬3100元，只是最後到手，被仲介以各種名目扣一扣，僅剩1萬多，甚至有更慘，初期只能領到幾千元。根據漁業署提供資料，台灣遠洋漁業艘數達超過1500，外籍漁工大部分為短期聘僱，一般2年一聘，由於海上作業、季節性特性，漁工們來來去去人數不定，以最新數據，台灣遠洋漁業聘請外籍漁工約1.9萬人。

▲外籍漁工吃喝拉撒蝸居甲板下「喪失基本人權」。（圖／游芳男翻攝）

飄洋過海為一份微薄薪資的漁工們，回港睡在大眾不願屈就的空間，幾個人擠一起，誰來在乎他們的人生？在追求生活品質的現代，境內漁工有勞動部當靠山，然境外漁工權益似乎仍沒天日可見。

陳吉仲坦言漁工權益有很長的路要走，有時聽到辛苦的外籍漁工遇到權益問題，自己很不願意用「剝削」字眼去說，但經營者不能只為了賺錢，近年陸續提供申訴專線、評鑑等策略協助。陳吉仲進一步說明，去年試辦評鑑所有漁工仲介公司，不好的就不能繼續經營，不人道、權益沒依照規定也照罰。

▲▼境內漁工有勞動部當靠山，然境外漁工權益似乎仍沒天日可見。（圖／ ETtoday資料照）

不過，以漁業署提供訊息來看，106年至今年10月初僅有123人投訴，這其中遇到的大部分狀況是薪資、保證金、仲介和護照等麻煩，且以上因有境外、境內區分，部分問題權責由勞動部處理，若是漁業署負責，接到申訴後做法僅是告知各地方相關單位，也因權責不一，時常讓外籍漁工求助無門。

陳吉仲表示，漁業署之前公告「漁船建造許可及漁業證照核發準則執行注意事項」，也就是「汰建準則」，將規定新建漁船漁工休息空間增加10%，100噸以下小型漁船，也規劃提高至20、30％。不僅如此，台灣最大的遠洋漁業重鎮高雄前鎮漁港，預計興建漁工休息中心，1個月多月前農委會答應補助3億，打造休閒娛樂、市場化及盥洗居住區等友善環境。

▲陳吉仲接受ETtoday專訪表示，未來漁業人權會是重要的工作。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲認為面對外籍漁工必須先把「負面轉成正面」，接著「從專業角度」去做，最後是「人權」，那是二話不說不分國內、外，心中那把尺很清楚，未來漁業人權會是重要的工作。保護好漁工基本權益，除興建漁工休息中心等政策，學術界也正在研擬是否針對遠洋漁業訂專法，就像勞動部有勞基法一樣，若可行就會由農委會負責。陳吉仲強調，最基本的人權要求都會執行，否則遠洋漁業未來在國際上發展將會遇到另一個挑戰，如漁獲禁止輸出等。