私菸案重擊蔡英文選情？　羅友志：菸不致命！「錢」會一槍斃命

▲蔡英文認為華航沒有清楚說明私菸始末。（圖／記者鄧木卿攝）

記者何文君／綜合報導

國安特勤走私萬條免稅菸案持續延燒，華航週末加派人力徹查，供出最新進度與數據。總統府第一時間將「走私」用「超買」一詞取代惹出爭議，蔡英文為此親上火線道歉，引起外界關注案件是否會影響2020大選選情？名嘴羅友志29日在臉書表示「不會！」因為「ㄧㄢ」跟「ㄑㄧㄢˊ」是完全不一樣的殺傷力。

「走私香菸案，對蔡英文2020會不會有致命的影響？」羅友志29日在臉書表示，這個問題他已回答主持人、記者不下10次，但答案還是一樣「不會！」

羅友志解釋，雖只差兩個注音符號而已，「可是就是沒人聽得懂我的意思，『ㄧㄢ』跟『ㄑㄧㄢˊ』完全不一樣的殺傷力。」就算走私香菸是蔡英文主導，只要用議題設定，帶個風向「我超買了，對不起喔…」，加上還有5個月的「健忘期」；最重要的是，民眾的感受只是「香菸而已嘛…」，但「錢」就不同，一槍斃命，「讓陳水扁致命的，就是錢。」

羅友志認為，雖然名嘴們聲嘶力竭地強調老百姓付很貴的菸捐，官員卻抽走私的免稅菸，但事實上抽菸的人口並沒有想像中那麼多，「所以我才會唸現在的中生代立委沒戰力，天天打怒火、說情緒。搞清楚，『ㄧㄢ』不會致命，『ㄑㄧㄢˊ』才會！」

▲羅友志認為私菸案不會影響蔡英文2020選情。（圖／翻攝羅友志oo有事找友志臉書）