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新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株

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▲新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣竹北一處玉米筍田被確認遭到秋行蟲汙染。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣內發現首例秋行蟲！縣政府於12日接獲民眾通報，於竹北市白地里發現疑似秋行軍蟲案例，立即派員會同農委會防檢局新竹分局、竹北市公所等單位前往現場採樣，旋即於當日將蟲體送文化大學進行分子生物鑑定。

為落實秋行軍蟲災害防救暨監控處理工作，於農委會底定相關通報及緊急防治作業流程13日下午即召開秋行軍蟲災害防救暨監控處理小組會議，邀集本縣轄下各公所、農會、桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處及動植物防疫檢疫局新竹分局等單位人員參加，同時成立本府秋行軍蟲監控處理小組，成員由農業處、環保局、衛生局、警察局、財政處、主計處暨綜合發產處組成。

首件通報案例12日由竹北市白地里農友通報，當日即由縣府送文化大學進行分子生物鑑定，鑑定結果於6月14下午出爐，確認為水稻品系秋行軍蟲。本件案例農友種植玉米品種為紅鬚玉米筍，種植面積約2分地左右，定植至今約30日，該農友平時極注重田間管理採友善方式經營，約5~7天施用一次蘇力菌防治斜紋夜盜等蟲害。採樣當日田區顯少發現秋行軍蟲危害植株，兩分地的玉米大約只找到數10株危害，勉強找到足夠供分子生物鑑定數量送檢。當天農友也即採用化學防治方式全園防治。本案定於15日上午8時依防檢局公告緊急防治方式進行現地掩埋銷毀，避免蟲害擴散。▲新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹首宗秋行蟲通報確認！定植30日紅鬚玉米筍　2分地染蟲10株。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹縣政府,秋行蟲,玉米

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