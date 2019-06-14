陸漁船南海撞沉菲漁船...丟包漁民　陸外交部：普通海上意外





▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導



菲律賓政府13日表示，有中國漁船在南海撞沉菲律賓漁船，導致22名漁民落水，甚至棄之不顧，讓其海上漂流「聽天由命」，落海船員後來被附近的越南漁民救起，所幸無生命危險。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，這起事件只是「普通的海上意外」。

據《紐約時報》報導，菲律賓總統發言人帕內洛(Salvador Panelo)表示，要求中國對撞船事件進行調查，並懲罰肇事漁船，更痛批，這樣的丟包行為「既不人道，還很野蠻」。

菲律賓國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)表示，撞擊的原因是由於菲律賓漁船在勒道灘拋錨停靠而被撞擊。對此，新加坡學者斯托雷(Ian Storey)表示，如果中國漁船故意撞擊了一艘拋錨的菲律賓漁船，那很明顯違反了國際準則，還說「這不僅是一種侵略行為，而且還違反了應對遇難船員給予援助的義務」。







▲中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝中國外交部官網）



中國外交部發言人耿爽表示，這起事件只是「普通的海上意外」，並不願回應中國船隻是否應負責任。他還表示無論哪方導致撞船，逃跑都應該受到譴責。



報導指出，菲律賓執政黨和反對黨都希望中國能盡快做出解釋。菲律賓參議員迪夫洛斯(Risa Hontiveros)表示，「我們的船被撞沉一事反映了菲律賓的主權狀況，而杜特蒂總統繼續向中國屈服的做法，已支撐不起我國不斷下沉的主權」。