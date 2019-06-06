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端午連假熱三天！高溫可達35度　收假日下半天轉「不穩天氣」

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▲▼端午連假天氣。（圖／氣象局臉書）

▲端午連假天氣。（圖／氣象局臉書）

記者洪巧藍／台北報導

即將展開端午連續假期，根據中央氣象局的預報，3天連假都是氣溫偏高的炎熱天氣，高溫可達35度，頭兩天天氣穩定，到了週日才稍有變化，下半天開始鋒面來到北部海面，天氣逐漸變得不穩。而鋒面實際影響則要到下週三，屆時全台都會有局部大雨、豪雨情況發生。也就是說，連假三天要注意避免中暑，收假日開始最好攜帶雨具備用。

中央氣象局預報員李孟軒表示，端午連假三天的氣溫都是偏高，全台高溫在33度到35度，與今天類似氣溫，值得注意的是週六、週日東南部可能發生焚風，屆時高溫恐怕來到36度，要特別注意。

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲端午節三天連假，前二天高溫炎熱，午後有局部雷陣雨，收假日下半天開始天氣變得不穩定。（圖／記者李毓康攝）

而天氣來說，假期前兩天受高壓影響，為悶熱、多雲到晴的穩定天氣，午後有局部雷陣雨發生，明顯降雨地區推估會在山區或者接近山區的平地；至於週日由於鋒面來到北部海面，下半天開始會轉為不穩天氣，西半部地區可能會有局部的陣雨、雷雨發生。

李孟軒表示，整體而言連假三天的天氣都是高溫穩定天氣，最後一天也僅下半天之後出現些微影響，而天氣明確受到鋒面影響會在11日、下週二之後，會有局部大雨發生機率，12、13日影響更是直接，全台都可能出現大雨、豪雨，而氣溫也會轉涼，北部高溫剩下26~27度。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則在臉書發文指出，週五、週六鋒面滯留在長江流域到東海北部一帶，台灣附近位於鋒前，大致吹西南風，清晨到上午中南部沿海有局部短暫陣雨，山區午後有熱對流發展帶來短暫雷雨機會，高溫悶熱。

▲▼11、12日受到西南季風和鋒面影響，台灣11日晚間鋒面抵達，若對流發展旺盛，有發生豪大雨之機會。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

▲台灣11日晚間鋒面抵達，若對流發展旺盛，有發生豪大雨之機會。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

週日鋒面逐漸南下至東海南部到台灣北方海面，台灣附近維持鋒前西南風環境，水氣略增加，各地雲量變多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，白天受熱力作用影響，山區有熱對流發展帶來短暫雷雨機會，持續高溫悶熱。

10日鋒面緩慢南壓接近，配合西南季風進入南海到台灣一帶，水氣明顯增多，天氣轉趨不穩定，迎風面西半部有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，山區有熱對流發展帶來雷雨機會，可能出現局部短時較大雨勢。

11日鋒面持續接近，預估晚間抵達北台灣，配合西南季風水氣，各地有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，對流發展旺盛，可能出現局部短時較大雨勢。晚間鋒面抵達，中部、北部、東北部雨勢增大，留意台灣海峽北部到西北部沿海區域中小尺度對流發展機會，若對流發展旺盛，有發生豪大雨之機會。

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關鍵字：天氣,氣象雲,中央氣象局

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