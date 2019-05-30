2019高校畢業歌票選／雙溪高中《未完待續》

《未完待續》

作詞：塗兆軒 卓玉婷

作曲：洪仁益

演唱：彭耀儀 吳羽柔 林峻宇 洪仁益

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創作理念：

高中過了兩年半快畢業時

大家起意並寫了這首歌

三年的時光過得很快

但我們的旅程尚未結束

這只是一個里程碑

希望大家的夢想能延續下去

歌詞：

在茫茫人海中 我遇見你

這出其不意令我措手不及

從疏遠人群到知己知彼

約定好一起走下去

難免在過程中歷經風雨

滿身傷痕也不怕受到委屈

不論往後遇到什麼難題

有你就不怕打擊

流星畫過夜晚 我們待過的K館

回憶總是流連忘返

在最後與你相聚 的那天

回憶留 心裡面

難免在過程中歷經風雨

滿身傷痕也不怕受到委屈

不論往後遇到什麼難題

有你就不怕打擊

回憶從前那天 我們踏過的校園

最難忘的是你側臉

在最後與你相擁的那夜

多麼想 肩並肩

教室裡的黑板 下課鐘聲打亂

操場上的圍觀 你微笑的燦爛

走在雙溪河畔 我們生活簡單

待在這一個班 溫暖

流星畫過夜晚 我們待過的K館

回憶總是流連忘返

在最後與你相聚 的那天

回憶留 心裡面

教室裡的黑板 下課鐘聲打亂

操場上的圍觀 你微笑的燦爛

走在雙溪河畔 我們生活簡單

待在這一個班 溫暖

早晨雲霧瀰漫 回想那些片段

沒有你的陪伴 真的好不習慣

思念逐漸高漲 有你就是暖陽

背上期盼行囊 前往



不論往後遇到什麼難題

讓我們一起前進