這位「陸配」不一樣！　梁全威來台14年藉畫畫「找自己」

▲男陸配梁全威（右一） 。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／綜合報導

海基會今（29日）舉行關懷陸配服務，前往桃園拜訪在台灣經營畫室的「男陸配」梁全威。來台14年的他指出，和女性陸配相比，男性陸配常常受限於傳統觀念，到台灣後需要更長、更艱辛的調適過程，自己曾經歷七年的失眠問題，最後靠畫畫才找到自己，進而參與社區再造，推廣文化教育。

海基會指出，兩岸開放通婚後，已累積超過38萬名陸配，其中95%是女性，近年「男陸配」比率雖有微幅增加，依舊是少數中的少數。

回想起到台灣的心路歷程，梁全威說，陸配來台灣結婚必須拋棄在大陸的一切，除了從零開始以外，男人還要承擔起家庭的重責大任，加上兩岸民眾雖然膚色相同、語言相近，但「陸配」或「新住民」的符號依然鮮明。

這次關懷陸配服務由海基會董事長張小月親自帶隊，梁全威特別和她在一幅名為「兩岸婚姻」的油畫前合照。他表示，2005年來到台灣後，就開始創作這幅畫作，畫中的101大樓象徵著陸配對台灣的「夢想」，但夢想與期待在實際婚姻中，不僅要面對柴米油鹽醬醋茶的經濟壓力，也要面臨另一半家族相處的挑戰。

他表示，自己曾經歷七年的失眠，最後靠著畫畫找到自己，在桃園成立個人工作室後，也積極參與社區再造，帶著鄰里大人與小孩共同參與藝術，推廣文化教育。

海基會法律處每個月定期舉辦關懷陸配活動，此次活動除了海基會參與之外，包含中華兩岸婚姻家庭交流協會、桃園市新移民女性關懷協會、桃園市新住民文化交流協會，桃園市政府文化局、移民署也派員參與。

▲海基會董事長張小月 。（圖／海基會提供）