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婚前什麼都可以！　網哭婚後最令人感嘆的十大變化

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約會，結婚，戀愛（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚姻生活讓人嚮往又卻步，伴隨婚後而來的現實壓力，經常叫人喘不過氣。（圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

網搜中心／綜合報導

婚姻生活讓人嚮往又卻步，伴隨婚後而來的現實壓力，經常叫人喘不過氣。究竟，婚前婚後會對小倆口的關係帶來什麼變化，其中那些最令網友感到甜蜜負擔呢？現在就透過網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，看看哪10個無奈現象是夫妻倆必須克服的，也給即將開花結果的情人們參考參考！

▲▼婚姻,戀愛。（圖／CFP）

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5. 婚前逮到機會就纏綿 婚後摸一摸就累喊隔天
談過戀愛的人都知道，兩個人從曖昧到交往、從熱戀到穩定，新鮮感肯定逐日遞減。再加上很多人出了社會工作壓力大，下班後自然不知不覺對另一半「性趣」缺缺，只想賴在沙發上滑手機或躺在床上放空。不過～工作不是人生的全部，想喚回夫妻之間的激情，不妨試試各類情趣用品或玩玩看角色扮演吧！

4. 婚前不用管另一半父母 婚後所有爸媽都要顧慮
過來人都知道，結婚容易經營難，婚前小倆口凡事都能保持「只要我喜歡，有什麼不可以」的態度，婚後很多決定都會慢慢變成2個家庭的事，尤其雙方父母的意見，最好都要採取尊重、包容、友善的態度，否則只會延伸出像婆媳、妯娌、岳父女婿不對盤等問題，畢竟家家都有本難念的經。

▲▼愛情,悄悄話,愛人,戀愛。（圖／翻攝在pixabay）

3. 婚前一週約會一次 婚後忘了多久沒約會
可能是因為婚前感情人人有機會，個個都沒把握，所以為避免另一半被追走，或是想一解相思苦，不少情侶除每天通電話外，還會盡可能一週約會一次，以維繫感情。可婚後兩人同住感覺就大不同了，天天碰面的結果讓見面期待感大幅銳減，再加上有了孩子要照顧，想盛裝打扮出門根本難上加難，久而久之自然忘記什麼叫約會。

2. 婚前一卡皮箱輕鬆出門 婚後有孩子變大包小包
上面幾點都不斷提到，婚後有了孩子，往往會造成生活節奏與婚前大不同，其中像夫妻走到哪，都得帶上琳瑯滿目育兒用品的現象，網友超級有感，懷念婚前一卡皮箱、一個小包包就能輕鬆出門的美好時光，因為生兒育女後，離不開身的娃娃車、尿布、奶瓶或殺菌商品等，絕對讓為人父母大包小包，想到就懶得出門。

▲▼婚姻,戀愛。（圖／CFP）

1. 婚前聽流行樂 婚後聽兒歌
承上述所言，婚後孩子的誕生，同樣會改變你的休閒活動，因為天下父母心，希望孩子快快樂樂的長大，你就必須長時間的陪伴與相處，其中最讓人婚後有感的，正是拋下最愛聽的流行樂，改陪孩子唱兒歌、看卡通，享受親子同樂的時光！當然這也是為什麼，很多人婚後生了孩子，結果上KTV一大堆新歌都不會唱了XD～

網哭婚後最令人感嘆的十大變化（圖／網路溫度計）

網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，看看哪10個無奈現象是夫妻倆必須克服的。

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關鍵字：婚後,感嘆,變化

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