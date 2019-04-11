手機「嗶」交通最快下半年上線　Samsung Pay攜手悠遊卡正式簽約

▲ 悠遊卡與Samsung Pay合作。（圖／記者戴瑞瑤攝／下同）

記者姚惠茹、戴瑞瑤／台北報導

Samsung Pay今天（11日）正式與悠遊卡舉辦合作簽約儀式，未來只要支援Samsung Pay的手機都可以使用虛擬悠遊卡「嗶」大眾交通工具，包括捷運、公車、YouBike、台鐵、高鐵等交通運輸付款，預計最快下半年就可以上線。

Samsung Pay目前在全球廣泛使用於24個市場，累積到去年8月已經有13億筆交易數量，為全球接受度最高的行動支付，同時悠遊卡在台灣的活躍用戶超過2000萬卡，光是去年就「嗶」出新台幣632億元的商機，其中交通類更是高達340億元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Pay支援NFC跟MST感應技術，因此與台灣行動支付的機器結合度最高，目前Samsung Pay在台灣的積極使用率將近5成，預計合作悠遊卡之後，可望提升到7成以上。

Samsung Pay結合交通運輸付款，台灣是繼大陸、香港、南韓、新加坡、英國之後的第6個市場，陳啟蒙表示，上線時間目前還未知，但是三星和悠遊卡雙方都期望能夠盡快上線，提供用戶最方便的行動支付方式。

使用方式的部分，陳啟蒙表示，只要民眾在指定Galaxy裝置的Samsung Pay應用程式中，下載一張全新的Samsung Pay悠遊卡，以指定信用卡或簽帳金融卡線上加值，或是在悠遊卡指定加值地點以現金儲值後，就可以「嗶」手機完成各種交通付款或小額支付。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，從Samsung Pay空中下載一張悠遊卡後，手機就是一張悠遊卡，對捷運閘門來說，「嗶」進去就只會視為一張悠遊卡，不會認為是三星手機，只要悠遊卡可以用的場域都能使用，包括捷運、便利商店、高鐵、坐計程車等。

現在民眾手上的悠遊卡可以綁定嗎？陳亭如說，目前無法用現在的卡做綁定，只能從空中下載一張新卡，但舊卡可以去做退卡退款。若是悠遊聯名卡，她也說明，目前正在跟金管會申請，讓跟Samsung Pay合作的銀行發行的悠遊聯名卡，也同樣可以在Samsung Pay上做自動加值。

陳亭如表示，其實一開始在談合作時，跟國際三大Pay都有在談，但因為悠遊卡跟Samsung Pay的相容性最高，因此時間性來講以三星優先。Google Pay因為考量安全性，表示只想限制在交通上使用，「而且考量目前台灣民眾的使用習性，光交通不夠」，但未來悠遊卡做電子支付，也有機會跟Google Pay合作。另外最多人使用的Apple Pay，則是因為技術規格還不符，因此還在跟Apple溝通中。

針對線上加值，陳亭如指出，空中下載後的悠遊卡可以自行選擇要記名或不記名，若用線上加值時是透過三星的安全元件，例如用指紋辨識、虹膜辨識等，每次加值上限1萬元。

萬一手機遺失怎麼辦？陳亭如表示，因為感應時不用任何安全辨識，等於拿到手機就可以使用，因此鼓勵民眾採用記名卡，若不慎弄丟手機，立刻通報悠遊卡公司餘額不至於會損失，但若是採不記名的悠遊卡，手機弄丟就比較麻煩。而在感應時單筆消費不得超過1000元，跟所有電子票證一樣，這是金管會的電票規定。