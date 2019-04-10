氧氣罩突落下…廣播喊快戴！「機長按錯鈕了」乘客全嚇壞：開什麼玩笑

▲英國航空（British Airways）一架班機氧氣罩落下。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國航空（British Airways）8日一架編號BA16的班機從新加坡飛往倫敦2小時，機艙內的電視螢幕和燈光突然關閉，氧氣罩隨即落下、噴落在乘客的眼前，全場嚇壞，大家都以為發生了什麼緊急事件，沒想到竟然只是機長按錯按鍵，乘客們傻眼：「到底開什麼玩笑。」

根據英國《太陽報》報導，這架班機從新加坡前往倫敦2小時後，機艙內的電視螢幕和燈光突然關閉，氧氣罩隨即落下、噴落在乘客的眼前，隨後廣播表示，要乘客趕緊戴上氧氣罩。

乘客戴了氧氣罩2至3分鐘後，沒想到機組人員這時突然說明，乘客不必理會這個廣播，因為這是技術發生錯誤，目前班機正一步步重起系統。

Passengers’ terror as oxygen masks drop on British Airways flight after 'pilot presses the wrong button' https://t.co/SekMKGdIyR pic.twitter.com/mxGMdlCyzE — The Sun (@TheSun) April 8, 2019

一名24歲乘客韋伯（Mitchell Webb）表示，雖然英國航空在這架客機飛行時，向乘客發送電子郵件道歉，空服員也保證一切安全，但機長全程都沒有向乘客解釋情況和道歉，「有些氧氣罩還掛在頭頂上沒有妥善處理。」

英國航空公司發給韋伯的電子郵件內容寫：「這架從新加坡起飛的班機，無意中發生了氧氣罩事件，可能導致您的困擾或擔憂，我們想向您道歉。我們向您保證，安全始終是我們的首要任務，並且在這種情況下都不會受到影響。我們相信我們的航班和機組人員會以您期待的專業方式處理這種情況。」

烏龍頻頻！英國航空一架班機預計於3月24日早上從倫敦飛往德國杜塞道夫（Dusseldorf‎），沒想到疑似因為機組員與機長都拿錯班表，降落時，旅客們才發現自己身往不同方向，廣播還聽到「歡迎來到蘇格蘭愛丁堡」，感到非常傻眼。