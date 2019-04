氧氣罩突落下…廣播喊快戴！「機長按錯鈕了」乘客全嚇壞：開什麼玩笑

▲英國航空(British Airways)一架班機氧氣罩落下。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

英國航空(British Airways)8日一架編號BA16的班機從新加坡飛往倫敦2小時,機艙內的電視螢幕和燈光突然關閉,氧氣罩隨即落下、噴落在乘客的眼前,全場嚇壞,大家都以為發生了什麼緊急事件,沒想到竟然只是機長按錯按鍵,乘客們傻眼:「到底開什麼玩笑。」

根據英國《太陽報》報導,這架班機從新加坡前往倫敦2小時後,機艙內的電視螢幕和燈光突然關閉,氧氣罩隨即落下、噴落在乘客的眼前,隨後廣播表示,要乘客趕緊戴上氧氣罩。

乘客戴了氧氣罩2至3分鐘後,沒想到機組人員這時突然說明,乘客不必理會這個廣播,因為這是技術發生錯誤,目前班機正一步步重起系統。

