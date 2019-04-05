影／鴻海科技農業擂台賽直播中　郭台銘準備連線和觀眾互動

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鴻海董事長郭台銘臉書粉絲頁下午2點起到~4點，在其臉書粉絲頁直播鴻海科技農業擂台賽，並於YouTube 同步直播永齡農場風光。而郭台銘本人也暫定透過電話連線與民眾互動。

郭台銘臉書粉絲頁正於永齡農場杉林有機休閒農業園區，直播公開其永齡農場好吃好玩好故事。該農場主要是八八風災後捐贈給高雄，提供災民工作機會的園區，經過10年的經營，成為台灣最大的有機園地。而永齡農場全年生產300種以上作物，還有很多好吃好玩的內容，今天在科技農業擂台賽之前先帶大家一睹為快。

目前線上超過415人線上觀看直播節目中，按讚數超過2000，留言則數超過350則，分享數超過70，而且這些人數一直累積上升中。網友李克棻留言說「照顧人民就是好的父母官」，還有網友說「支持郭董選總統」，並且自發說「幫郭董分享就是最好的方式」，給予郭董熱情回應。

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永齡基金會直播節目外景主持人則說，郭台銘平日品嘗的玉米，一定是出自永齡農場的有機玉米，而郭最愛吃的還是農場中的小番茄。主持人也在現場剝玉米鬚告訴大家可以保留食用或是泡茶，有利於養顏美容，並與基金會執行長秀出農場當季水果、檸檬蜂蜜等農特產品及地方特色美食，為接下來下午3點半登場的擂台賽開打前，先帶來輕鬆話題與分享永齡農場風光。