蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

▲有民眾聲稱包括歷代Apple Watch存有缺陷,導致其中的鋰離子電池膨脹使螢幕「破裂、破碎或從機身剝離」。(圖/達志影像/美聯社)

財經中心/綜合報導

蘋果又被告了!美國紐澤西居民Gina Priano-Keyser本周針對蘋果提起集體訴訟,稱該公司存在詐欺性商業行為,並違反了與Apple Watch相關的保修條款。

科技網站MacRumors引述法庭文件報導,Priano-Keyser聲稱包括Series 4在內的歷代Apple Watch都存有缺陷,導致其中的鋰離子電池膨脹使螢幕「破裂、破碎或從機身剝離」,這種情況通常出現在購買後數日或數周內,並非人為因素造成。

Swollen battery popped the screen right off my Apple Watch. pic.twitter.com/zQt8jovG1W