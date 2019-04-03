蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

▲有民眾聲稱包括歷代Apple Watch存有缺陷，導致其中的鋰離子電池膨脹使螢幕「破裂、破碎或從機身剝離」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果又被告了！美國紐澤西居民Gina Priano-Keyser本周針對蘋果提起集體訴訟，稱該公司存在詐欺性商業行為，並違反了與Apple Watch相關的保修條款。

科技網站MacRumors引述法庭文件報導，Priano-Keyser聲稱包括Series 4在內的歷代Apple Watch都存有缺陷，導致其中的鋰離子電池膨脹使螢幕「破裂、破碎或從機身剝離」，這種情況通常出現在購買後數日或數周內，並非人為因素造成。

Swollen battery popped the screen right off my Apple Watch. pic.twitter.com/zQt8jovG1W — Shawn Miller (@smiller) 2017年9月6日

原告認為，蘋果在出售前，就已經知道Apple Watch存有缺陷，同時補充說明這種缺陷將對消費者來說是「重大安全隱憂」，因螢幕破碎等原因，部分消費者已因此被劃傷或燒傷。蘋果曾承認，部分Apple Watch型號中可能存有電池膨脹的可能性，並承諾在為消費者提供長達3年的免費維修服務。然而，原告聲稱蘋果經常將此類問題歸咎於「意外損壞」，因此在保固內「拒絕承保維修」。

Priano-Keyser於2017年10月購買Apple Watch Series 3，2018年7月，她為Apple Watch充電時，螢幕卻「意外地」剝離了手錶並破裂。儘管她女兒將螢幕推回原位，卻再也無法使用。同年8月，她預約Genius Bar服務，但經檢查後蘋果卻拒絕在保固內為其提供免費維修服務，並向她收取229美元的維修費用。

這起集體訴訟引述了過去幾年來用戶在蘋果支援社群（Support Communities）中遇到幾十種類似問題。律師團於2018年6月對蘋果提起集體訴訟，但今年1月，遭法官Lucy Koh以「含糊不清」為由拒絕審理，她解釋，「原告對缺陷的描述僅限於所謂缺陷的後果，如破裂、破碎或剝離等，但在被問及因何種原因導致這種結果時，說詞卻含糊不清。」

Apple Watch螢幕破碎或剝離的原因尚不明朗，據訴狀的陳述，這種情況是由電池老化或手表內部組件引起的，「這些組件會直接影響到手表的溫度、電流、充電過程其他會影響到電池的機制。」此案件最終是否會進入審判仍有待觀察。