▲網路人氣極高的韓國瑜、柯文哲被視為2020挑戰總統蔡英文熱門人選。(合成圖/記者林敬旻、李毓康攝)



政治中心/綜合報導



2020總統選舉兩大網紅熱門人選第一次對上眼!高雄市長韓國瑜以「美女互看」眼神最惡毒來妙喻他和台北市長柯文哲的關係。對此,民進黨立委段宜康日前在臉書發文形容韓、柯兩人競合關係指出,韓國瑜想要有參選的機會,就得靠柯文哲先宣布參選。

段宜康表示,「柯文哲參選的可能,得建立在確定韓國瑜不選的基礎上。韓國瑜想要有參選的機會,就得靠柯文哲先宣布參選。」



韓國瑜28日搭機返台,有媒體問及,現在是否「選總統的關鍵是柯?」韓國瑜妙答:「世界上最惡毒的眼神,是兩個美女互看對方的眼神」,網友對此紛紛表示「看不懂兩人互動,誰來解釋一下」。

至於日前柯P被問及,韓國瑜是否選總統時,柯文哲用(wait and see)來形容。韓昨回,「we will see him。」 被問是否意指也在等柯,他急忙否認說:「不不不,我會看著他(柯)」。