　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翻新40年老屋！他花130萬打造「復古時尚宅」　搬「質感老件」裝修顯品味

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲他花了130萬把爸爸的40年老房子重新裝修，打造出一間復古風的時尚宅。（圖／摩卡不加糖授權提供）

網搜小組／綜合報導

裝修房屋是一件複雜又專業的事，沒有請設計師更加不輕鬆。網友摩卡不加糖在Mobile01論壇上分享他改造40年老屋的故事，這間房子是爸爸年輕時買的第一間房，爸爸退休後，很想將這棟別具意義的房子重新裝潢自己住，於是他親自為爸爸設計發包，耗時1年半終於完成父親理想中的養老宅。

以下為作者摩卡不加糖全文：

請繼續往下閱讀...

一開始這間已40幾年的老房子，因為內部有樓梯及部分結構因老舊不堪使用，父親想把它整修搬進來自己住，這間老屋是他年輕的時候買的第一個房子，對他而言別具意義。

由於長期出租，加上一直是做辦公營業使用，取回時不免要拆除很多東西，天花板、木作隔間、受潮壁癌，水電的部分也都重新牽線拉管，但也因為老父親沒有習慣找設計師，所以這次整修都是家人自己找工班，期間不免遇到很多溝通上的問題，包括給排水的路線、開關插座的位置、泥作隔間磁磚挑選施工。

這中間還遇到統包的泥作師傅中間放棄不做，後續只能自己找人來收尾，沒經驗的我們吃了不少虧，也浪費很多時間，因為泥作的工班，壁磚有壁磚的師傅，地磚有地磚的師傅，加上要抿石、要作樓梯，各自部份各有各別的師傅，期間家人還得自己扛水泥、剷沙、補外牆防水漆，還好最後的收尾由一對泥作夫妻幫忙，才能讓後續的工程繼續下去。

泥作工程告一段落後，接下來的木工裝潢、水電開關就比較順利，但由於沒有設計師，所以工法都得先找好資料再跟師傅們討論溝通施工，前面很多廢話就不在多說，以下是格局，因為只有父親在住，所以只有隔一間主臥跟儲藏室、一間衛浴，其他皆為開放空間。

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

自己畫好格局跟燈具開關位置

一共4個區域，主臥、廚房、客廳與用餐廳

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

客廳及用餐相接的隔間門

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

客廳及廚具位置示意圖

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

裝潢圖資料參考

接下來就是動工的照片

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

師傅不知道這邊地板要鋪地磚,粉光好又被我起底打掉

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

主臥父親臨時想加裝窗戶

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

冷氣排水塞住大雨造成淹水

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

木工油漆都完成後緊接著就是系統廚具的部分，因為個人喜歡的板材木色找了好幾家都沒有，最後找到出板材的工廠，打電話去詢問，推薦了他們有配合的系統櫃廠商，才得以完成，而且品質優良，我畫圖給系統設計師，她就照圖作出來，很厲害！

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

下面就是完工後入住的實照：

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

客廳的前後圖

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

用餐格局的擺設

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

廚具流理臺跟不鏽鋼檯面

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

主臥格局

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

入口玄關鞋櫃

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

浴室

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

梯間

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

後陽台壁面改貼磁磚防髒以及老爸要的主臥窗

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

造型牆面儲藏間

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

餐桌一偶

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

增加1張狗狗們的出遊照

▲。（圖／摩卡不加糖授權提供）

整修裝潢的其間陸續養了3隻愛犬，牠們也算是完整的經歷整個裝修的過程，好在有牠們陪着我度過這漫長辛苦的歷程！如果下次要裝修自己的小宅，我應該會找設計師，免去許多麻煩，規劃也能夠周詳！

ET快訊
快訊／陽明山車禍！文大女學生「壓公車車底」　送醫搶救宣告不治
他23刀狠斷寡婦頭顱　跑路驚見亡魂哭訴：你害我沒臉見老公
客人用完餐「杯碗盤陣法」暖炸！老闆娘感動：同行秒懂

關鍵字：mobile01,裝潢,老屋翻新,老公寓,復古風,老件

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客人用完餐「杯碗盤陣法」暖炸！老闆娘淚：第一次遇到　同行秒懂：職業病

神基因！逆齡媽藏3女兒中合影...男友心動嘆「好想虧」　她傻眼分手掰惹

離職1年多！前老闆仍發紅包「小孩也有份」　單親媽暖哭：需要我一定回去

戒菸海賺6萬！他一招「無痛存錢鐵則」爽帶老婆出國　網試用驚：存上癮

影／前男友解除封鎖「借我1萬」　台南妹拒絕：分手10年報應來了！五告送

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人　曬合照嘆「怕哪一天我就走了」

影／一進過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　他開衣櫃愣住1.3萬人淚崩

一聲「卡～呸」破空！乳白痰液精準命中　騎士怒：還自己買衛生紙擦

電梯開門！車廂中間「多一根鋼管」他看傻眼　網狂歪樓...真相長知識

老公過世！婆婆逼她嫁小叔「二兒快接棒」超變態　人妻崩潰：還不能逃

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

電梯開門！車廂中間「多一根鋼管」他看傻眼　網狂歪樓...真相長知識

老公過世！婆婆逼她嫁小叔「二兒快接棒」超變態　人妻崩潰：還不能逃

「安全感」、「好人卡」怎說？談戀愛必學！令你又愛又恨的10大單字

冬衣先別收！周末又有「大陸冷氣團」可能來襲　北部低溫再探13°C

台鐵－機捷連通道「電動步道」啟用　趕搭車不用再猛拉行李了

美國KTV嗨唱鐵肺神曲！一轉頭「玖壹壹變女神」噴飯　網笑瘋：頑童是哪招

翻新40年老屋！他花130萬打造「復古時尚宅」　搬「質感老件」裝修顯品味

華信航空空中慶元宵節！按服務鈴搶答猜燈謎　擲出聖筊就抽機票

Siri拒關藍芽！下秒被飆髒話「M屬性爆發」變超乖　主人傻：要兇才聽話？

專家曝存不到錢一大關鍵　勸年輕人先刪掉外送App

蘇貞昌承諾　龍崎掩埋場開發案「永久終止」

賭王兒結婚了！　藏1年認「已娶陸女友」：會補辦婚禮

台東知本自然教育中心　滿10周歲慶祝

快訊／陽明山車禍！文大女學生「壓公車車底」　送醫搶救宣告不治

日職／廖任磊投球偏美式　許銘傑叮嚀練下盤

大聲公放送遭罵「神經病」　法院認「陳述真實」判無罪

電梯開門！車廂中間「多一根鋼管」他看傻眼　網狂歪樓...真相長知識

老公過世！婆婆逼她嫁小叔「二兒快接棒」超變態　人妻崩潰：還不能逃

師大商圈「滅街」人潮退　漢堡王趁機移位30米省租金

台男搭訕日籍女新招！　路邊喝咖啡「為了與你相遇」

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

生活熱門新聞

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」..

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶..

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　..

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開..

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報..

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

35歲生下她！妹妹秒變臉原因有..

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

千萬別對到眼！父母最害怕「早晨..

逆齡媽藏3女兒中合影！男友心動..

她沒挑蛤蜊殼！男友秒分手：閨蜜..

華航預計下半年將砍不賺錢航線　

客人付錢！她收500紙鈔「編號..

更多熱門

相關新聞

大姑要求洗全家的碗！新時代媳婦嗆：沒必要伺候你們

結婚之後媳婦到婆家到底該不該幫忙做家事？現在許多女生在職場表現傑出，已經較沒有「男主外，女主內」的觀念，更不認為自己在婆家就該伺候眾人。一名網友在mobile01論壇上分享朋友的經驗，朋友弟弟娶了一個「新時代媳婦」，除夕當天完全沒有幫忙姑嫂，還嗆說自己是新時代女性，引起網友熱議。

左孝虎被控詐欺　裝潢糾紛不起訴

裝潢哥奇異筆按鈕暖炸！3細節網讚爆

汽車旅館代班！他驚見OL、家庭主婦開房

8樓挖洞沒防護　測量人員失足摔死

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面