翻新40年老屋！他花130萬打造「復古時尚宅」　搬「質感老件」裝修顯品味

▲他花了130萬把爸爸的40年老房子重新裝修，打造出一間復古風的時尚宅。（圖／摩卡不加糖授權提供）

網搜小組／綜合報導

裝修房屋是一件複雜又專業的事，沒有請設計師更加不輕鬆。網友摩卡不加糖在Mobile01論壇上分享他改造40年老屋的故事，這間房子是爸爸年輕時買的第一間房，爸爸退休後，很想將這棟別具意義的房子重新裝潢自己住，於是他親自為爸爸設計發包，耗時1年半終於完成父親理想中的養老宅。

以下為作者摩卡不加糖全文：

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一開始這間已40幾年的老房子，因為內部有樓梯及部分結構因老舊不堪使用，父親想把它整修搬進來自己住，這間老屋是他年輕的時候買的第一個房子，對他而言別具意義。

由於長期出租，加上一直是做辦公營業使用，取回時不免要拆除很多東西，天花板、木作隔間、受潮壁癌，水電的部分也都重新牽線拉管，但也因為老父親沒有習慣找設計師，所以這次整修都是家人自己找工班，期間不免遇到很多溝通上的問題，包括給排水的路線、開關插座的位置、泥作隔間磁磚挑選施工。

這中間還遇到統包的泥作師傅中間放棄不做，後續只能自己找人來收尾，沒經驗的我們吃了不少虧，也浪費很多時間，因為泥作的工班，壁磚有壁磚的師傅，地磚有地磚的師傅，加上要抿石、要作樓梯，各自部份各有各別的師傅，期間家人還得自己扛水泥、剷沙、補外牆防水漆，還好最後的收尾由一對泥作夫妻幫忙，才能讓後續的工程繼續下去。

泥作工程告一段落後，接下來的木工裝潢、水電開關就比較順利，但由於沒有設計師，所以工法都得先找好資料再跟師傅們討論溝通施工，前面很多廢話就不在多說，以下是格局，因為只有父親在住，所以只有隔一間主臥跟儲藏室、一間衛浴，其他皆為開放空間。

自己畫好格局跟燈具開關位置

一共4個區域，主臥、廚房、客廳與用餐廳

客廳及用餐相接的隔間門

客廳及廚具位置示意圖

裝潢圖資料參考

接下來就是動工的照片

師傅不知道這邊地板要鋪地磚,粉光好又被我起底打掉

主臥父親臨時想加裝窗戶

冷氣排水塞住大雨造成淹水

木工油漆都完成後緊接著就是系統廚具的部分，因為個人喜歡的板材木色找了好幾家都沒有，最後找到出板材的工廠，打電話去詢問，推薦了他們有配合的系統櫃廠商，才得以完成，而且品質優良，我畫圖給系統設計師，她就照圖作出來，很厲害！

下面就是完工後入住的實照：

客廳的前後圖

用餐格局的擺設

廚具流理臺跟不鏽鋼檯面

主臥格局

入口玄關鞋櫃

浴室

梯間

後陽台壁面改貼磁磚防髒以及老爸要的主臥窗

造型牆面儲藏間

餐桌一偶

增加1張狗狗們的出遊照

整修裝潢的其間陸續養了3隻愛犬，牠們也算是完整的經歷整個裝修的過程，好在有牠們陪着我度過這漫長辛苦的歷程！如果下次要裝修自己的小宅，我應該會找設計師，免去許多麻煩，規劃也能夠周詳！