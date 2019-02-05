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人間悲歌！哥哥趕他出門…2個女兒都棄養　暖警安置老翁

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▲▼老翁被2名女兒遺棄，流浪街頭處境相當可憐。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲老翁被2名女兒遺棄，流浪街頭處境相當可憐。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市新店警分局員警日前中午執行巡邏勤務時，在深坑區北深路151巷底發現一名老翁呆站在雨中，擔心發生危險，馬上上前關心，經查65歲的陳姓老翁，戶籍設在新北市三重區，因為被家人趕出，才會流落街頭，已經日餘不能好好吃飯睡覺。

老翁表示，2週前寄住在哥哥家，但發生口角被趕出家門，已有1天多沒有吃飯睡覺；員警將老翁帶回派出所，提供食物及飲水暫時安置。經所長派員到老翁兄長住處，對方表示因弟弟患有帕金森氏症，行動不便導致生活習慣不佳，又陳翁膝下有2名女兒，所以不願再伸出援手接濟，員警撥打2女兒手機，分別為空號及聲稱「不認識他」，警方求助無門下，只能聯繫社福機構幫忙。

▲▼老翁被2名女兒遺棄，流浪街頭處境相當可憐。（圖／記者林煒傑翻攝）

時值星期六假日，多數公家機關都沒上班無法聯繫，許多遊民收容機構又表示「只接受轉介案件」，警方輾轉聯繫上新北街友外展服務中心，將老翁資料及目前狀況告知後，成功轉介到萬里區仁愛之家內的遊民重建中心安置。

沒想到，員警要將老翁載去遊民重建中心時，老翁表示心臟不舒服，員警又緊急將他送往台北市萬芳醫院就醫。等到整個檢查流程與點滴打完後已經晚間11點，在確定老翁身體狀況安全後，警才將老翁用巡邏車載送到萬里區的遊民重建中心，幫老翁找到暫時棲身的家，讓他不斷感謝。

▲▼老翁被2名女兒遺棄，流浪街頭處境相當可憐。（圖／記者林煒傑翻攝）

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關鍵字：老翁,遺棄,暖警

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