春節電信優惠、樂透加碼不斷　一張表帶你看年假便民措施有哪些

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農曆春節即將到來，在春節前夕也有許多相關配套，讓民眾可以方便好過年，包含台股、油氣價與電信商都有針對年假提出的便民措施，這邊一起整理給大家看。

▼ 春節年假財經相關措施，點圖可放大。（表／記者李瑞瑾製）

電信

農曆新年電信商的新春優惠，包含中華電信、遠傳、台哥大春節都祭出iPhone XR、iPhone XS Max系列綁約購機優惠，最高可省5000元，搭配舊換新方案還可省下萬元以上；另遠傳也針對Samsung GALAXY Note 9 128G推出單機購買優惠，購買Note 9現省4000元。

另外，包含中華電信「新春家電好禮方案」，只要月付599元就有機會將家電0元帶回家；而遠傳則是打出月付588起就能享受上網吃到飽、網內通話免費優惠；台灣大則是推出了月付589元起，可享有總價超過8,000元的優惠。

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配合春節暨228紀念日連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信皆提供了電信費帳單繳費期限往後順延貼心服務。

中華電信108年1月份第3計費週期至3月份第1計費週期之電信費帳單繳費期限往後順延；台灣大原繳款截止日為2/16及2/18者將順延至2/22，讓用戶權益不打折，同時春節期間全台門市服務不打烊；遠傳亦順延部分帳單週期的繳款期限，並於出帳簡訊及帳單重要資訊通知用戶。

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大樂透

從2/1到2/10（初六）每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

▲ 大樂透春節開獎日程表。（圖／台灣彩券提供）

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台股

農曆春節前最後交易日為1/30（三），1/31（四）及2/1（五）市場無交易，僅辦理結算交割作業；2月4日（周一）至2月8日（周五）休市五日；2/11（一）為農曆春節後開始交易日。

此外，儘管台灣放春假，但海外市場多半是正常交易，為了讓農曆年間投資人可以零時差交易，許多證券商選擇在農曆春節期間複委託交易24小時不打烊。

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油氣價

考量春節係國人重要假期、政府春節期間穩定物價政策，於春節前一週（1/28）及當週（2/4），連續二週以「調降不調漲」的原則調整國內汽、柴油價格，自2/11起恢復機制調整。本周參考零售價格維持92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

氣價部分，將延到3月才會進行調整。

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換鈔

自1月28日（一）起至2月1日（五），可以在全台的台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，共453個據點提供民眾兌換新鈔服務。部分的銀行則延後到1月30日才可以兌換，像是兆豐銀行、北富銀等。

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如不方便跑一趟銀行，則可至距離最鄰近的兆豐銀、台灣銀或郵局ATM進行提款，不僅不受銀行營業時間限制，還可以有很高的機率領到新鈔，且距離過年期間越接近，也就會越容易領到新鈔。

而根據財金公司統計，農曆春節ATM尖峰時間是春節假期前、小年夜與除夕（約1月30日~2月4日間）的上午11點至下午2點；以及下午5點到晚上9點是最多人使用ATM，民眾如果有領錢的需求，可以避開高鋒時間，避免要排隊而耗時。

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此外，若是民眾計畫出國旅遊，但還抽不出時間到銀行兌換外幣現鈔，可以至全家超商外幣ATM，或是台新銀、永豐銀、玉山銀、中信銀、兆豐銀等銀行的指定分行，都有設置24小時不打烊的外幣ATM，提供民眾提領外幣現鈔，主要提供美金、日圓、人民幣3種外幣。

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