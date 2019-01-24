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過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

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▼經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／中油提供）
▲經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／中油提供）

記者馮建棨／台北報導

再過一週就要過年了，經濟部長沈榮津今天（24日）表示，為了穩定民生物價，原本每週日會進行油價調整、2月初進行氣價調整，現在通通暫停，2月10日起開始重新依照油價公式來調整。

往年經濟部為了照顧民生需求，過年期間汽油及天然氣、桶裝瓦斯價格都會進行「只降不調漲」，今年經濟部也依照慣例，宣布氣價、油價「凍漲」。

▼經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／記者馮建棨攝）

▲▼經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／記者馮建棨攝）

經濟部今天召開年終記者會，經濟部長沈榮津受訪指出，近期國際油價正在波動，連帶氣價也受影響，因此為了照顧民生、讓民眾好過年，原本1月27日及2月3日會進行兩次油價調整，現在都將暫停。氣價部分，原先2月1日會訂出2月氣價調整範圍，同樣為了照顧民生，將延到3月才會進行調整。

原本依照國際油價變化以油價公式來推估，下週油價將調漲0.4元，現在隨經濟部「凍漲」，中油92無鉛汽油將維持每公升26.4元，95無鉛汽油27.9元，98無鉛汽油29.9元，超級柴油24.2元，另外氣價則是維持與一月份相同。

▼經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／取自中油網站）

▲▼經濟部宣布2月份油氣價格凍漲，油價2月10日後才會依照油價公式調整，氣價則是延到3月份一併調整。（圖／取自中油網站）

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