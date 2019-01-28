外幣ATM進駐便利商店　春節出國換外幣免跑銀行

▲日圓、美元。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年春節有9天的長假，許多民眾計畫出國旅遊，但可能還抽不出時間到銀行兌換外幣現鈔，或是到銀行臨櫃兌換發現大排長龍。銀行跟便利商店合作，讓外幣ATM進駐，減少民眾跑銀行換外幣的困擾。

台新銀行日前與全家便利商店合作，首波在台北市松盛店、新廣州店，新北市淡水新旭店、板橋永安店、蘆洲福安店，桃園市中壢源興店等6家全家店鋪導入外幣ATM，外幣ATM不限於台新客戶使用，也服務他行客戶，民眾只需持金融卡透過新台幣帳戶扣款即可兌換外幣現鈔。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，外幣ATM匯率是依現鈔牌告賣出價為基準，並依各外幣ATM設置點的區域民眾主要兌換幣別需求，提供美金、日圓、人民幣3種外幣。

鈔券面額是美金50元、人民幣100元(人民幣單次最高提領限額為人民幣2萬元)、日圓5000元。台新客戶每日最高可提領金額為等值新台幣15萬元，使用新台幣帳戶換匯可另享匯率優惠，或者可在匯率相對低點時，先在網路銀行進行換匯，需要用到外幣現鈔時再到外幣ATM選擇以「外幣帳戶」提領，比臨櫃更划算。

此外，除了在部分全家超商有外幣ATM，包括台新銀、永豐銀、玉山銀、中信銀、兆豐銀等銀行分行，都有設置24小時不打烊的外幣ATM，全台外幣ATM超過500台。

中信銀行目前在全台逾150家分行推出外幣ATM，是全台外幣ATM據點最多的銀行，提供美元、日圓、人民幣3種幣別提領；玉山銀行則於今年已完成全國138家分行外幣ATM佈建，主要提供日圓提領，其中68家分行也同時提供美元現鈔。

永豐銀行全台共119個據點設有外幣ATM，提供美金、日圓、港幣與人民幣4大幣別。台新銀行全台約共101家分行，皆配置外幣ATM，除皆提供流通性最大的美元以外，也提供國人旅遊常使用的日圓或人民幣。