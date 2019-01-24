春節台股休市沒關係！券商衝刺複委託　年節交易不打烊



▲美股示意圖。（圖／路透社）



記者劉姵呈／台北報導

春節封關在即，僅剩下4個交易日，然而台股封關，海外市場卻是依舊不打烊，反而讓海外投資動能發威！根據統計，2018年全年複委託交易以2.23兆元創歷史新高紀錄，為了讓農曆年間投資人可以零時差交易，許多證券選擇在農曆春節期間複委託交易24小時不打烊。

依據券商公會的最新統計，券商複委託交易在2017年突破2兆後，2018年再創新天量達2.23兆，年成長1956億；從投資市場別來看，美國市場是台灣投資人心中最愛，佔69.23%，其次是香港市場成交佔比19.26%；在投資標的方面，以直接投資個股佔全體複委託成交量51.48%為最高，其次為ETF佔37.75%。

其中複委託業務表現最好的為國泰證券及永豐金證券，穩居複委託交易的雙雄地位，去年的交易量分別為4,211億、3,557億，領先其他同業；而從成長率的表現來看，2018年凱基證以21.89%的年增率表現最好，第二名為永豐金證券成長11.29%。



永豐證表示，單靠台股產品已不能滿足投資人需求，從海外共同基金多年累積的驚人存量，以及外幣計價保單熱銷，都可以看到海外投資趨勢已形成浪潮。國內熱門交易的市場中，除夕到初4期間包括美、日市場均正常交易，香港在除夕上午仍維持交易，初4即開紅盤。