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大樂透今開始加碼！頭獎上看3億　連開10天多360組100萬

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲大樂透今天起開始加碼。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大樂透將在今天(2月1日)正式進入春節加碼，將從今天起連續10天開獎，今天頭獎上看3億元，而過年期間台彩加碼360組100萬獎金，路過彩券行趕緊去買一張在年前試手氣。

彩迷們過年最期待的大樂透，從今天(2月1日)開始加碼，今天頭獎上看3億元。大樂透將從2月1日到2月10日(初六)每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

而威力彩已經在28日率先開始加碼2億元，但28日頭獎未開出，昨天(31日)頭獎上看2.7億元，卻也沒開出頭獎，威力彩已連槓4期，隨著將要過年，台彩預估買氣會逐漸增溫。

▼大樂透春節開獎日程表。（圖／台灣彩券提供）

▲▼大樂透春節開獎日程表。（圖／台灣彩券提供）

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