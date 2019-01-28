豬年今日起453個據點開始兌新鈔 3大祕訣免等省時間

▲因應農曆年鈔券需求，453據點兌換新鈔開跑。（圖／記者劉姵呈攝）

記者吳靜君／台北報導

每年農曆春節前一週為新鈔兌換的尖峰時期，需求量大增，開始各大銀行都開始可以換新鈔了，自今(28)日（一）起至2月1日（五），共453個據點提供民眾兌換新鈔服務。但是如何換？怎麼換？才能夠省時間，專家教你三大秘訣，以一次大公開。

一，各銀行換鈔時間不大相同，關注政府單位懶人包：雖然明日開始不論是公股銀或民營銀行大多可以換鈔，但是部分的銀行則延後到1月30日才可以兌換，像是兆豐銀行、北富銀等，所以民眾要換鈔時要注意銀行可以開始換鈔時間。央行、財政部臉書也因應民眾的需求，製作了「懶人包」，讓民眾知道，可以兌換新鈔的時間，和可以兌換的地點，民眾看好可兌換的時間和地點作業，避免跑錯銀行而浪費了時間。

央行表示，自1月28日（一）起至2月1日（五），可以在全省台的台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，共453個據點提供民眾兌換新鈔服務。央行指出，七家銀行有370家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的25家指定兌鈔郵局，都有開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾換新鈔需求；另有58家在偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

▲央行及財政部皆提醒，換鈔人潮眾多，民眾要耐心等待。（圖／台銀提供，107年排隊情形示意圖）

二，換鈔有限額，帶個伴換更多，也可防無聊：銀行業者透露，每年換鈔每人每次都有限額，尤其是100元的紙鈔，因為紙鈔顏色是紅色，代表了喜氣洋洋，所以是民眾最喜歡的鈔券。央行表示，「壹佰圓」每人最兌限兌100張，等同於100元的鈔券一次只能夠換1萬元。

各銀行當日會張貼各種鈔券的限額，民眾在兌換之前，可以先想好要兌換的張數，和要兌換的種類，更能夠節省排隊的時間，如果要兌換的張數超過限額，那就得要重新排隊。因此專家建議，在排隊時，不妨多帶個伴，不僅排隊時可以防無聊，也可以換較多鈔券，避免無法充分兌得所需的新鈔，另一個方法也可以多跑幾間鄰近兌換據點辦理。

三，ATM也可以領新鈔，選對銀行時間、地點，拿新鈔免排隊：想從ATM領到新鈔，讓自己有小小驚喜嗎？只要在可兌換新鈔期間內1月28日（週一）至2月1號（週五），到距離最鄰近的兆豐銀、台灣銀或郵局ATM進行提款，就會有很高的機率可以領到新鈔，且距離過年期間越接近，也就會越容易領到新鈔。