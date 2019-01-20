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大陸物理化學家、中科院院士梁敬魁逝世　享壽87歲

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▲已故大陸中科院院士梁敬魁。（圖／光明日報社）

▲梁敬魁。（圖／光明日報社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸物理學家、中科院院士梁敬魁19日在北京逝世，享壽87歲。梁敬魁長期從事晶體結構化學、材料科學和固體物理等學科交叉領域的研究，研製出屬首創的核試驗測溫裝置，曾獲得中科院重大科技成果獎、何梁何利基金科學與技術進步獎等榮譽。

梁敬魁於1931年4月28日生於福州，曾任北京師範大學和中國科技大學兼職教授，2004年擔任中科院福建物質結構研究所客座教授、合作培養博士研究生；2008年7擔任中科院寧波磁性材料與器件重點實驗室學術委員會委員，並曾任中國科學院福建物質結構研究所所長，1993年當選為中科院學部委員（院士）。

大陸中科院物理研究所先進材料與結構分析研究部網站指出，他過去的主要工作獲得的成果包括主持並出色完成核試驗瞬時過程測溫裝置的研製，並在實際應有中獲得成功，獲1978年中科院重大成果獎（第一作者），應用晶體點隈常數的精確測量，發現了Cu-Au二元系中，國外多年研究未觀察到的一系列新的超結構現象，豐富子有序化超結構相形成的實驗和理論等。

▲已故大陸中科院院士梁敬魁。（圖／翻攝自中國科學院物理研究所先進材料與結構分析實驗室A02組網站）

▲梁敬魁。（圖／翻攝自中國科學院物理研究所先進材料與結構分析實驗室A02組網站）

據指出，梁敬魁祖輩在福建閩侯務農，父親18歲時到福州電力公司當工人，1949年前，梁敬魁之所以能繼續學習，主要靠父親的公司工會所給予優秀子弟的獎學金。

《中新社》指出，梁敬魁長期在結構化學、材料科學和固體物理交叉前沿領域從事基礎和應用基礎研究，研製出屬首創的核試驗測溫裝置，在多晶X射線衍射結構分析和相圖測定方面取得了大量的創新性成果，並成功地應用於新材料探索，是大陸在這領域的主要奠基人。

梁敬魁曾獲的中科院重大科技成果獎、何梁何利基金科學與技術進步獎盧嘉錫科學教育基金會「盧嘉錫化學獎」等榮譽。大陸中科院對他的評價是「擁有穩實和敢於憑學術功底打硬戰的創新精神」。廣西壯族自治區教育廳則認為他「為廣西高等教育發展和經濟社會建設做出了貢獻」。

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