瘋電影／解碼遊戲 　富山春居圖二版

文／賴賴

瘋言瘋語：

很厲害，這麼多大編劇怎麼可能寫出如此「富山春居圖」的劇本，只能說大陸果然是強國呀，浪費這麼多好資源，娛樂片，但不要抱期望，因為也沒有笑得出來的一句對白，卡司這麼強，山下智久難得演個反派演得真好，而韓庚的大陸人氣和演技都不在話下，大陸那麼多美女，哀，加上鳳小岳被兩位偶像實力兼具的卡司完全對比下去，這麼好的機會，可惜太可惜。

第一次看到山下智久擔綱反派腳色，神韻語氣內蘊氣質，完全襯職，但實在是再好的演員也戰勝不了可怕的劇本，台灣、中國都不太重視編劇，對好的編劇也不重視，事實上一部戲的基本就是劇本，沒有編劇上帝創造人物，哪來的人物劇情，但不知為何，大家寧願把榮耀送給可好可壞的導演，也不願多一點關注給一開始被踐踏或自我否定重修，更改幾百個夜晚獨自孤獨奮戰的編劇，一點掌聲，韓國影視文化，就非常專業且尊敬編劇老師，只有在正規的體制，才能使文化產業打好基礎發展。

片 名：解碼遊戲

英文名稱：Reborn

類 型：犯罪、喜劇、動作

上映日期：2019-01-11

片 長：99分鐘

導 演：李海龍

演 員：韓庚、鳳小岳、山下智久、李媛

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：龍祥



劇情大綱

擁有高超網路技術、在網路上自稱“海盜船長”的宅男工程師李浩銘（韓庚 飾），崇尚平民英雄主義，始終用自己的方式來實踐正義，直到遇見蘇儀（李媛 飾），平靜的世界就此被打破。他被蘇儀及其搭擋喬飛（鳳小岳 飾）脅迫，捲入了一場由深網黑手閆嶽（山下智久 飾）挑起的現實版駭客密謀，一場驚險刺激的“解碼遊戲”隨即展開。

▲鳳小岳演技需要再加強，畢竟擔任主演責任重大。

▲山下智久是目前唯一日本明星到大陸發展，被正面肯定的。

▲韓庚沒有發揮到主演的效果，實在是劇本太難發揮。



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