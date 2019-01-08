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乍暖還寒心臟病患者應提高警覺　胸悶痛、冒冷汗快就醫

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▲台南市立安南醫院醫師陳韋廷指出，如出現胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀，最好提高警覺，快到醫院就醫。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立安南醫院醫師陳韋廷指出，如出現胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀，最好提高警覺，快到醫院就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

天氣轉冷，心臟冠狀動脈阻塞患者應多加注意，台南市立安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷指出，如出現胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀，最好提高警覺，快到醫院就醫！

陳韋廷醫師指出心臟病是我國10大死因之一，冠狀動脈疾病就是其中最常見的一種，在台灣罹患此病的人數正逐年增加，更值得注意的是，連現在的年輕人都容易得到冠心病，故不能忽視之。

陳韋廷表示心臟冠狀動脈阻塞，又稱狹心症，主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇累積，形成不規則粥塊脂肪，讓動脈硬化與堵塞，導致心肌缺氧壞死。好發於中老年人、有家族病史、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病、性格急躁、壓力過大及缺乏運動等人。其臨床表現為突然出現胸骨後或心前區絞痛，疼痛上達左肩、臂部及頸部，伴有惡心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促、出冷汗、甚至暈厥等症狀。檢查的部分包含運動心電圖、鉈201心臟灌流掃描及心導管檢查。

心肌梗塞發生猝不及防，安南醫院心血管中心提供24小時全年無休的心導管介入性治療、心臟重症及心臟影像服務。讓民眾享有第一流的心血管照護。陳韋廷表示冠狀動脈疾病的治療，首先是預防，其次是藥物。若是在藥物無法控制下，則考慮心導管手術。

目前心導管技術發展非常快速，現在可利用血管支架，尤其是塗藥血管支架達到很好的治療效果。應用於急性心肌梗塞發作時，可很快打通堵塞的冠狀動脈，有效挽救缺氧的心肌不致壞死。

陳韋廷說預防心臟冠狀動脈疾病的不二法門，就是良好的飲食與生活習慣、平時多攝取高纖低膽固醇食物，烹飪時應以低油、低鹽為原則，維持良好運動習慣、放鬆心情並戒除菸酒。綜言之，冠狀動脈病已日趨重要，每個人都應提高警覺，盡早正確的診斷與治療，並應注意預防，期能減少冠狀動脈病的發生，永保健康。

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關鍵字：心臟病,患者,胸悶痛,冒冷汗

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