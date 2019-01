街頭塗鴉大師選中他的牆！日吸千人朝聖　屋主：我快崩潰了

▲路易斯的車庫被塗鴉大師選中。(圖/路透,下同)



每個人都討厭家門口被其他隨意塗鴉,但如果是聞名全球的塗鴉大師畫的呢?來自英國55歲的路易斯(Ian Lewis)去年12月發現家門外的車庫外牆,突然出現一幅塗鴉畫作,起初不以為意,只覺得畫得蠻好的。沒想到這幅街頭塗鴉竟出自英國知名塗鴉藝術家班克斯(Banksy)之手,讓這面車庫牆瞬間爆紅,路易斯卻表示,「我真的快崩潰了!」

這幅作品維持一貫班克斯的風格,它利用兩面垂直的牆創作,從右邊的牆看會是一個小男孩張開雙手迎接大雪,而左邊則是一個燃燒的鐵桶,大家以為的雪花,其實向上飄散的灰燼。根據BBC報導,自從這面牆曝光後,前來朝聖的人絡繹不絕,每天至少吸引1000個人駐足觀賞。路易斯說,他現在真的需要外界的幫助,「我就像一個人在管理藝術景點,每天不分晝夜都有人跑來看。」

「就像是天上掉下來一枚炸彈,我真的好想回歸正常生活。」路易斯表示,保護這幅作品的壓力讓他喘不過氣,尤其是聖誕假期時,更湧入超過2萬人造訪,若不是男星麥可辛(Michael Sheen)出手幫忙打造塑膠帷幕,這幅塗鴉可能早就被有心人士挖走或破壞。路易斯說,「我希望議會可以出面將它移走,它雖然珍貴,但對我來說太沉重了,若重來一次,我希望不要再發生,我以前過得比較快樂。」

