街頭塗鴉大師選中他的牆！日吸千人朝聖　屋主：我快崩潰了

▲路易斯的車庫被塗鴉大師選中。（圖／路透，下同）



國際中心／綜合報導

每個人都討厭家門口被其他隨意塗鴉，但如果是聞名全球的塗鴉大師畫的呢？來自英國55歲的路易斯（Ian Lewis）去年12月發現家門外的車庫外牆，突然出現一幅塗鴉畫作，起初不以為意，只覺得畫得蠻好的。沒想到這幅街頭塗鴉竟出自英國知名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）之手，讓這面車庫牆瞬間爆紅，路易斯卻表示，「我真的快崩潰了！」

Street art by Banksy #art #streetart #banksy pic.twitter.com/So3CfeRz4z — Kevin O'Donnell (@kod4579) 2019年1月2日

這幅作品維持一貫班克斯的風格，它利用兩面垂直的牆創作，從右邊的牆看會是一個小男孩張開雙手迎接大雪，而左邊則是一個燃燒的鐵桶，大家以為的雪花，其實向上飄散的灰燼。根據BBC報導，自從這面牆曝光後，前來朝聖的人絡繹不絕，每天至少吸引1000個人駐足觀賞。路易斯說，他現在真的需要外界的幫助，「我就像一個人在管理藝術景點，每天不分晝夜都有人跑來看。」

「就像是天上掉下來一枚炸彈，我真的好想回歸正常生活。」路易斯表示，保護這幅作品的壓力讓他喘不過氣，尤其是聖誕假期時，更湧入超過2萬人造訪，若不是男星麥可辛（Michael Sheen）出手幫忙打造塑膠帷幕，這幅塗鴉可能早就被有心人士挖走或破壞。路易斯說，「我希望議會可以出面將它移走，它雖然珍貴，但對我來說太沉重了，若重來一次，我希望不要再發生，我以前過得比較快樂。」

Port Talbot now has one redeeming feature #banksy pic.twitter.com/YwatG6nzuR — Terry Summerfield (@tersummerfield) 2019年1月4日

塗鴉藝術家班克斯以充滿嘲諷的街頭藝術聞名，去年10月他的知名作品「氣球女孩」（Girl With Balloon）以約台幣4600萬元拍出，班克斯卻在落槌那刻，直接親自將這幅畫送進碎紙機，讓拍賣會上得眾人看傻眼。