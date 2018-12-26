打造線上食譜與智慧家電串連　愛料理APP一鍵輕鬆料理

圖、文／iCook愛料理提供

『零流汗、零油煙、零技巧的高科技料理時代來臨，只需要備好料就能優雅等待料理完成。』



為了解決料理過程中遇見的所有煩惱，愛料理與台灣小米一同策劃合作，打造線上食譜系統與智慧家電的串連，整合最熱搜的料理類型及當季食材進行客製化食譜設計計，邁向高科技智慧生活，讓料理變得更輕鬆。

過去上班族總是煩惱回家沒時間料理，新手害怕料理步驟繁複，煮婦煮夫擔心做菜沒有頭緒，遊子在異鄉想念家鄉味...現在這些煩惱愛料理一次就能為你解決。

掌握『科技讓生活更便利』的原則，愛料理透過大數據分析消費者喜歡的食譜與食材搜尋記錄，並進一步統整數據結果，設計出貼合台灣人需求的限定食譜。同時，愛料理工程團隊憑藉專業能力，與小米進行技術開發及串連，讓五百萬以上的使用者都能從愛料理的APP一鍵操控小米廚房家電進行智慧烹調，將智慧料理功能變得更簡單，讓你更愛料理。

(圖、文/iCook愛料理提供)

全台最大料理生活平台iCook愛料理，目前已擁有160,000道食譜，在這裡沒有找不到的料理做法。然而完成料理的元素卻不是只有食譜，從決定動手做的念頭開始，直到完成一道菜，期間經常會遇到許多困難。「只要有使用者在的地方，就是我們服務的地方。」愛料理共同創辦人蕭上農這樣說。為了滿足更多使用者的需求，愛料理因此展開與台灣小米的跨界合作。「其實除了食譜外，我們也擁有很高的技術資產。對我們而言，這樣的合作是很令人興奮的挑戰！」愛料理共同創辦人兼技術長李致緯說。無論是技術或是食譜內容，愛料理在業界皆為首屈一指的。被問到未來是否會有更多的跨領域合作？蕭上農和李致緯笑著說：「當然都在逐步計畫中！」

(圖、文/iCook愛料理提供)

你我從未想過，高科技的元素也能注入飲食生活中。只要一鍵就能夠完成一桌料理，主食、配菜、湯品、飲料、甜點一鍵按下就能完成。原來料理如此的輕鬆簡單，再也不需要忍受熱鍋、熱油、熱氣的煎熬。零流汗、零油煙、零技巧的料理時代正式來臨，未來只需要備好料就能優雅等待料理完成。實現高科技生活的第一步，讓智慧家電入主廚房，讓料理變得更簡單。