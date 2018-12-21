最新iPad Pro搶先開箱　改版功能一次看

▲iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple今年推出了新改版的iPad Pro，以及其搭配配件Apple Pencil 2。在iPad Pro方面，其與iPhone一樣為達到全螢幕設計捨棄了Home鍵，將原有的指紋辨識改為Face ID；而在Apple Pencil 2的部分，則是改變了充電方式，改採磁吸式吸附在iPad Pro機身上。

不免俗地，先來看看iPad Pro與Apple Pencil 2的盒內容物。iPad Pro盒子中內含了iPad Pro本體、說明書、充電頭與充電線，當中要注意的是，iPad Pro 2018放棄使用自家規格的連接埠，改採用Type-C的充電介面。





而打開Apple Pencil 2盒子中，就只有筆一支、說明書一份；Apple Pencil 2捨棄過上一代Apple Pencil的充電方式，而是直接用磁吸在iPad Pro的方式來吸取電力。

▼圖中iPad Pro上較深色的區域，就是可磁吸提供電力給Apple Pencil 2的地方。（圖／記者邱倢芯攝）

記者個人覺得，磁吸式的設計方式對於長時間依賴iPad Pro工作的人來說非常方便，畢竟你不用再煩惱會一時不注意，結果拿到真正的筆來畫螢幕，或是一不小心就把Apple Pencil給搞丟了。不過，需要注意的是，前一代的Apple Pencil與Apple Pencil 2不能混用，也就是說iPad Pro 2018並不支援前一代的Apple Pencil。

▼Apple Pencil 2吸附在iPad Pro上，不用多騰出一隻手拿筆，或是將筆放在口袋裡。（圖／記者邱倢芯攝）

而今年改版的iPad Pro邊框為了讓Apple Pencil 2可順利的吸附在機身上，因此改掉了過去的圓弧邊緣，變成較為「扎手」的垂直邊緣設計。Apple Pencil 2也特意留一個平面，好讓筆身可以穩固地貼附在iPad Pro上。

▲▼iPad Pro改掉了過去的圓弧邊緣、Apple Pencil 2也特意留一個平面，好讓筆身可以穩固地貼附在iPad Pro上。（圖／記者邱倢芯攝）

iPad Pro加上配件 就是強大的生產力工具

iPad Pro一直被Apple定位為生產力工具，在沒有搭配配件之前，它就支援「多工處理」，讓你同時可以處理最多4個APP。

▼iPad Pro 2018多工處理讓你同時可以處理多個APP。（圖／記者邱倢芯攝）





而搭配上Apple Pencil之後，iPad Pro可以讓插畫家隨時隨地作畫、讓你在開會時一拿起筆即可寫下會議筆記，或是對於任何文件有任何疑義之處，都可以快速地做出標記。

不過，現在Apple Pencil 2現在更加地方便，只需要輕點兩下就能轉換筆、橡皮擦等作業工具；舉例來說，在「備忘錄」將鉛筆轉換為橡皮擦，完全不會打斷你的工作流程。使用者也可以在「設定」當中自定義輕點功能，輕鬆切換Apple Pencil 功能。

另一項配件，便是「鍵盤式聰穎雙面夾」，此一配件除了可作為iPad Pro的保護套之外，還可以用以打字；簡單的來說，它可以讓iPad Pro立刻變成筆電，讓你隨時隨地都可以處理工作業務。

而iPad Pro除了可滿足工作需求之外，亦可作為學生學習的好工具。由於新版iPad Pro搭載A12X仿生晶片，當中內載了專為用於攝影、擴增實境(AR)等領域而打造的先進機器學習技術。

AR可位學生們帶來更貼近實際的學習經驗；舉例來說，像是可以利用有AR技術的APP，學習各項職務剖面，並藉此了解植物在行光合作用時的水、氧運送方向、方式等。

另一個值得提的特點，便是新一代的iPad Pro也導入了Face ID功能；且iPad Pro中的Face ID不像手機版的只能直式的使用（且還不能上下顛倒），而是直放、橫擺或呈斜角都可以「抓住」你的臉，快速解鎖。

而根據官方說法，iPad Pro 2018也採用了全新的螢幕設計方式，其具備P3廣色域支援，呈現真實鮮活的色彩;原彩顯示可隨著所在環境調整顯示器色彩，提供更自然的觀看 體驗。

還有抗反射鍍膜，無論在室內及戶外都能提供最佳的觀看體驗。iPad Pro獨有的「ProMotion 自動適應更新率」技術，會自動調整顯示器的更新頻率高達 120Hz，無論你使用手指或Apple Pencil，在顯示器上捲動時都很順暢、靈敏。

工作之餘也可作為娛樂工具

許多人追劇、看線上電影大多會選擇平板作為觀看工具；而iPad Pro 2018為了提升使用者的音訊體驗，配備了4揚聲器系統和5個麥克風，讓你不論直著拿或、橫著拿iPad Pro，都能獲得不錯的音色體驗。官方指出，重低音會經由四個揚聲器播放，而中高音頻的聲音一律從最上方的揚聲器播放。而5個麥克風則是可在錄影收音時，不論以直放、橫擺的方向都能收錄立體聲。

▼iPad Pro 2018安兔兔跑分。（圖／翻攝自安兔兔跑分軟體）