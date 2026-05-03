伊朗處決21歲空手道冠軍！　傳遭單獨關押、刑求逼供

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／VCG）
記者詹雅婷／綜合報導
伊朗媒體米珊（Mizan）3日報導，男子阿卜杜拉扎德（Mehrab Abdollahzadeh）已經遭到處決，且承認襲擊安全官員；但根據人權組織的說法，他生前曾遭到刑求逼供。另外，21歲空手道冠軍瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）則是在4月30日遭處決，曾經遭單獨關押，遭受身體與精神方面的折磨，逼迫認罪。
Iran executed political prisoner Mehrab Abdollahzadeh, who had been arrested during the Woman, Life, Freedom movement, at Urmia prison on Sunday morning, the judiciary’s Mizan News said.— Iran International English (@IranIntl_En) May 3, 2026
Iran also executed two more men on Saturday after the Supreme Court upheld their death… pic.twitter.com/Fapx6vEU4s
路透、伊朗國際報導，阿卜杜拉扎德是在伊朗「女性、生命、自由」示威活動期間遭到逮捕，被認為是造成安全官員法特米耶（Abbas Fatemiyeh）死亡的主要涉案人之一。法特米耶是在2022年死亡，當時正值伊朗全國示威期間。據信阿卜杜拉扎德生前曾在烏爾米亞監獄（Urmia prison）與獄方人員發生口角，隨後被轉移至禁閉室單獨關押。
聯合國表示，自戰爭爆發以來，至少已有21人遭處決、逾4000人被捕，並警告在當前的安全局勢下，死刑的使用正不斷升級。
21歲空手道冠軍也被處決
除了阿卜杜拉扎德，根據Euronews，伊朗4月30日處決21歲空手道運動員瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）。瓊卡尼是在今年1月示威活動期間落網，遭控使用石頭、棍棒襲擊載著安全部隊的車輛，砸碎車窗之後投擲石塊與磚塊，企圖縱火焚燒車輛，罪名包括「與真主為敵」（moharebeh）等。
人權組織Hengaw指出，瓊卡尼是一名空手道冠軍，落網之後，起初遭單獨監禁，被拘留期間遭受嚴重身體與精神折磨，逼迫認罪。
The death sentence of Sasan Azadvar, a 21-year-old Lor athlete detained during the early 2026 protests, was carried out at Isfahan Central Prison (Dastgerd).https://t.co/iOrOOPzZ0i— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) April 30, 2026
讀者迴響