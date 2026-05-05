3台人持護照赴美詐騙！竊改禮品卡賺1.8億　女嫌穿「天上聖母」衣

▲3名持中華民國護照的詐騙犯跨海犯罪，以竄改禮品卡謀取暴利，遭美國警方逮捕。（圖／美國德州發照與監管部TDLR）

記者羅翊宬／綜合報導

美國德州近日破獲一起跨區禮品卡詐騙集團，3名持台灣護照的嫌犯接連落網，警方查扣多達1萬1563張遭動手腳的禮品卡，成功阻止約569萬美元（約新台幣1.8億元）潛在損失。調查指出，該集團在短短5天內密集犯案，透過一套「4步驟」手法竄改卡片資料，再趁消費者啟用後迅速盜領金額，手法成熟且分工細緻。

根據美媒《FOX 7 Austin》、《ABC 13》，案件始於今年3月，一名零售店員察覺有男子長時間在禮品卡區徘徊，事後清查發現15張卡片遭到竄改，隨即通報警方。調查人員進一步鎖定一輛租賃車，並掌握嫌犯往返休士頓與奧斯汀之間的活動軌跡。

當局指出，3名嫌犯皆持中華民國（台灣）護照入境美國，在奧斯汀租車後，以休士頓作為主要據點，並在5天內每天前往超過20間零售門市，包括Walgreens、CVS與Dollar Tree等連鎖商店，大量下手行竊。

警方揭露，該集團採用一套高度系統化的4步驟詐騙流程。首先從店內架上竊取大量禮品卡，接著刮開卡片保護層，記錄啟用碼與序號後再重新包裝，使外觀幾乎無法辨識異狀；之後再將卡片放回貨架，待消費者購買並完成啟用後，嫌犯便透過電子方式迅速將卡內金額盜領一空，導致受害者「一刷卡就歸零」。

警方3月30日在德州布達（Buda）一間商店內逮捕林厚傑（Houjie Lin，音譯）與吳逸勳（Yi-Hsun Wu，音譯），當時兩人疑似正在進行竄改行為。執法人員在車內查獲80張已遭動手腳的禮品卡、2本台灣護照，以及一整個手套箱的橡皮筋。

警方隨後於4月1日持搜索票，在奧斯汀一間旅館房內逮捕另一名嫌犯林姓女子（Hsai Lin），現場查獲超過3000張問題卡片。

警方持續擴大調查範圍，於4月10日鎖定休士頓夏普思堂地區（Sharpstown）一處住宅，研判為該集團主要據點，並在屋內衣櫃中發現277捆藏匿的禮品卡。整起行動共計查扣1萬1563張卡片，成功避免約569萬美元的潛在詐騙損失。

德州金融犯罪情報中心（FCIC）指出，3名嫌犯已被依「有組織犯罪活動」等罪名起訴，屬一級重罪。根據德州法律，相關加重指控最低刑期為15年徒刑。FCIC官員強調，「這起調查顯示我們致力於保護民眾財務安全與地方經濟完整性。這類有組織零售犯罪直接鎖定一般消費者。」