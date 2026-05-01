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美處決2死囚！謀殺入獄「最後遺言都喊冤」　他等49年堅稱無辜

▲▼美國佛州70歲死囚希區考克（James Hitchcock）、德州37歲死囚布羅德納克斯（James Broadnax）均於2026年4月30日注射藥物伏法。（左圖／佛州懲教署；右圖／IG@justiceforjamesbroadnax）

▲佛州70歲死囚希區考克（左）、德州37歲死囚布羅德納克斯（右）均於4月30日伏法。（左圖／佛州懲教署；右圖／IG@justiceforjamesbroadnax）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州與德州在4月30日各自處決一名死囚，兩人均犯下謀殺重罪而被判極刑，但直到生前最後一刻，都仍堅稱自己清白。

奪人性命入獄　2死囚均稱清白

《法新社》報導，佛州州立監獄宣布，4月30日傍晚6時12分，70歲死囚希區考克（James Hitchcock）以注射藥物方式伏法。

他於1976年因謀殺13歲繼姪女入獄，隔年被法院判處死刑，接下來坐牢長達49年，成為美國史上等待執行時間最長的死囚之一，但直至最後一刻都堅稱自己無罪。

同日稍晚，德州也於傍晚6時47分處死37歲死囚布羅德納克斯（James Broadnax）。他2008年搶劫並殺害2名音樂製作人，以注射方式伏法前表示，「不論你們怎麼看我，德州搞錯了，我是無辜的。」

▼美國已有將近一半的州廢除死刑。圖為德州死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

去年處死47人　美國死刑有爭議

美國2026年至今執行10起死刑，其中佛州6起、德州3起、奧克拉荷馬州1起。全美2025年共執行47起死刑，達到2009年以來最高，佛州更以單年19起位居第一。

目前美國50州之中已有23州廢除死刑，加州、奧勒岡州及賓州則暫停執行。美國總統川普向來力挺死刑，並主張擴大適用範圍。美國司法部亦於今年4月表示，將在聯邦死刑案件中擴大死刑適用範圍，並且新增槍決、電椅、毒氣等執行方式。

在執行死刑的方式上，2025年一共39起死刑執行採用注射藥物、3起槍決、5起透過氮氣窒息方式伏法。不過，氮氣窒息死刑被聯合國專家譴責為既殘忍又不人道。

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