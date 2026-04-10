白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　違規最高罰9000元

▲白沙屯媽祖徒步進香，今年報名人數創新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者楊智雯／綜合報導

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香盛事即將於4月12日深夜11時55分（農曆2月25日）正式啟程，展開為期8天7夜的「粉紅超跑」之旅，日前報名截止，今年共有46萬3,588名香燈腳參與，再度刷新歷史紀錄，然而，過去隨香路上最暖心的風景「累了請上車」免費接駁，今年卻湧現大規模取消潮，除了司機主動退場，官方的執法態度也趨於嚴厲，苗栗縣警察局特別發出公告，今年將針對進香期間的交通違規加強取締，特別是常見的「貨車後車斗載人」行為，最高罰9000元。

往年許多信眾會自發開車，在車身貼上「累了請上車」標語接送疲累的香燈腳，但這份人情味卻在近年變了調。2025年曾有一名貨車駕駛熱心接駁，事後竟被搭車信徒指控遺失行李並提告侵占，讓駕駛心力交瘁，被迫上網發文自清。

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此外，在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中，更有不少駕駛抱怨，部分信徒上車後竟把免費接駁當成「預約計程車」，指定要求送往高鐵站或火車站，被拒絕後還死纏爛打，在「行李糾紛」與「無理要求」雙重打擊下，許多資深隨香司機心灰意冷，紛紛宣布今年決定取消接駁，回歸單純的徒步自由行。

其實信徒坐在貨車後斗本來就是違法的行為，根據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載時，若有載運人數超過核定數額，或是在車廂以外載客（如貨車後車斗載人）等情況，將處汽車駕駛人新台幣3,000元以上、9,000元以下罰鍰。苗栗縣警察局於3月30日發布公告，呼籲香燈腳切勿搭乘貨車後車斗，以免讓熱心司機荷包失血，甚至在發生事故時面臨沉重的法律責任。

面對創紀錄的46萬人潮與車潮，苗栗縣警察局已提前部署疏導與維安應變機制，並嚴正要求信眾務必配合以下「4不」規範：

1.「不」搭乘貨車後車斗： 這是今年警方的執法重中之重！依據《道路交通管理處罰條例》，貨車後車斗嚴禁載客，違者最高可處9,000元罰鍰。警方強調，後車斗缺乏安全防護，一旦發生緊急煞車或碰撞，後果不堪設想。為了您的生命安全，請改以徒步前行，或善加利用合法的大眾接駁運輸工具，切勿讓熱心司機因違規載客而荷包失血，甚至背負法律責任。

2.「不」違規併排停車： 白沙屯進香沿線的台1線及通霄鎮內道路本就狹小，加上數十萬信眾湧入，路況極為嚴峻。警方警告，違規併排停車不僅會造成交通瞬間癱瘓，更可能阻礙救護車輛的緊急通行。為確保動線流暢，苗警將針對重點路段與瓶頸處加強取締，並派遣拖吊車隨時待命執行清空任務。呼籲信眾多利用周邊停車場或搭乘大眾接駁，共同維護順暢的用路環境。

3.「不」任意穿越道路： 隨著「粉紅超跑」行蹤飄忽、移動快速，信眾在追隨媽祖時往往情緒激昂。然而，人車雜沓之際，任意穿越馬路極其危險，特別是大型車輛具有嚴重的視線死角，呼籲香燈腳務必遵循現場員警及義警的專業指揮，切勿在緩慢移動的車陣中鑽行或橫衝直撞。保持良好的交通秩序，不僅是保護自己的生命安全，更是對這場宗教慶典最基本的尊重與素養。

4.「不」於道路或路邊隨意坐臥休息： 長途跋涉雖然疲累，但安全絕不能打折，進香期間常有視線不良的清晨或深夜時段，嚴禁在視線不明、空間狹小或緊鄰車流的路邊坐臥休息，此舉極易發生車禍衝撞憾事，請信眾務必尋找廟宇、空地或警方規劃的安全區域稍作喘息，隨身亦可配戴閃光配件提升辨識度，讓每位信眾平安走完這趟神聖的心靈洗滌之旅。