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荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

▲▼ 荷莫茲海峽,美國總統川普。（圖／路透）

▲伊朗與美國已經收到一份旨在結束敵對行動的和平計畫，最快可能在6日當天生效。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗正進行談判，稍早傳出正在討論可能為期45天的停火協議。知情人士6日透露，伊朗與美國已經收到一份旨在結束敵對行動的和平計畫，可能在6日生效，並重新開放荷莫茲海峽。據信停火協議包括兩階段，最終協議預計將包含伊朗承諾不發展核武，以換取解除制裁及解凍被凍結資產。

兩階段方案曝光　巴基斯坦斡旋

路透報導，這份結束敵對狀態的框架由巴基斯坦擬定，採取兩階段模式，即第一步先實施立即停火，隨後再達成更全面性的協議。消息人士稱，「所有細節必須在今天之內談妥」，初步共識將以備忘錄形式呈現，透過唯一溝通管道巴基斯坦以電子方式敲定。

這項被暫定命名為《伊斯蘭馬巴德協定》（Islamabad Accord）的提議內容顯示，停火將立即生效，並重啟荷莫茲海峽，隨後有15至20天的時間來敲定更廣泛的協議。該份協議將涵蓋針對海峽的區域性框架，並預計在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行最後的面對面會談。

知情人士告訴路透社，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）整個晚上都與美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）保持聯繫。

消息人士透露，最終協議預計將包括伊朗承諾不發展核武，換取解除制裁及解凍被凍結資產。

伊朗曾表示，德黑蘭尋求的是一份永久停火協議，並要求保證不再受到美國與以色列的攻擊。Axios稍早率先披露，美國、伊朗與區域調解人正討論一項為期45天的停火，作為兩階段交易的一部分，最終可能導向戰爭的永久終結。

上述最新一輪的外交斡旋正值敵對行動升溫之際，引發外界對荷莫茲海峽航運中斷的擔憂。美國總統川普近日公開施壓要求迅速讓這場衝突落幕，並警告若未能在短時間內達成停火，將面臨嚴重後果。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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