「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的臭豆腐和獲選入列。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

臭豆腐是台灣代表性街頭美食，外皮酥脆、內部氣味強烈，深受台灣人喜愛。然而，在美國加州聖蓋博一家台灣菜餐廳「金葉台菜（Golden Leaf）」臭豆腐卻因氣味問題遭鄰居投訴，最後被開罰1000美元。老闆廖大衛（David Liao）指出，這道菜自2014年餐廳開業起便是招牌菜，占餐廳營收約10%至20%，是文化認同的重要象徵。

近年來，在台灣各個觀光景點，可以輕易看到韓國與日本遊客的身影，色香味俱全的台灣料理，獲得韓籍遊客的青睞與關注。日前，韓媒《東亞日報》引述香港《南華日報》（SCMP），報導美國加州聖蓋博台灣菜餐廳「金葉台菜（Golden Leaf）」，因販售熱門主打商品「臭豆腐」而遭罰的事蹟。

《洛杉磯時報》指出，2017年秋季，一名住在餐廳北側的居民開始抱怨氣味，稱聞得到臭豆腐味，但餐廳內員工與其他顧客均感受不到。廖家曾沿後方住宅區與商場走訪詢問，未有其他商戶反映氣味影響，但聖蓋博市府、衛生局與消防局仍多次上門，口頭要求「減輕氣味或停止販售」。

2017年9月，市府正式通知餐廳，指出其氣味違反市政法規，最高可罰1000美元（約新台幣3萬2000元）。為避免罰款，金葉餐廳被迫將臭豆腐從菜單下架。

▲在美國南加州販售臭豆腐等台菜的餐廳「金葉台菜」。（圖／翻攝自Google Map）

儘管如此，廖大衛仍不甘心。他強調，臭豆腐不只是餐點，更承載了台灣社群文化與家鄉味，對南加州台僑有特殊意義。2025年，他嘗試透過「臭豆腐電子報」不定期通知顧客供應時間重新販售，但鄰居再度頻繁投訴，導致餐廳電話線被占用，影響顧客訂餐。餐廳三個月內再次收到違規通知，並支付累計超過1000美元罰款。

台裔美食作家魏貝珊（Clarissa Wei）指出，臭豆腐與納豆、泡菜、醃魚等強烈氣味食品相似，對熟悉的人是日常美食，但對陌生人可能引起排斥，呼籲社會尊重不同飲食文化，「當食物被標籤為令人不快或有害時，可能削弱文化多樣性。」

市府方面，聖蓋博市社區發展局長桑契斯（David Sanchez）與議員吳程遠（John Wu）表示，處理的核心在於氣味控制，而非文化歧視。吳程遠提到，「市府曾接獲多起投訴，我們不會因食物有味道就禁止販售，但應將氣味控制在店內。」

吳程遠建議，餐廳可安裝過濾設備或改用無排氣油炸鍋，兼顧社區生活品質與文化多元性。