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傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

▲▼美國總統川普4日於真相社群發文表示，美軍又對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊。（圖／翻攝真相社群）

▲川普公布的空襲畫面。（圖／翻攝真相社群）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日宣稱，美軍對伊朗首都德黑蘭發動另一波大規模攻擊，擊斃「許多」伊朗軍方領導人。《福斯新聞》記者也報導，這次空襲擊殺超過50名聚集在一起的伊朗領袖。不過，德黑蘭目前尚未證實消息。

川普在真相社群（Truth Social）發文寫道，「許多表現拙劣且不明智的伊朗軍事領袖，連同許多其他目標，都在這場德黑蘭的大規模打擊中被擊斃了」。

他同時發布一段影片，畫面可見德黑蘭（Tehran）夜空不斷閃現猛烈爆炸火光，看起來戰況極其猛烈。

儘管川普並未說明這場行動的具體時間與打擊目標，《福斯新聞》資深記者托賓（Mike Tobin）卻引用這篇貼文內容指出，美國再次對「聚集在一起」的伊朗領導層展開大規模暗殺。

托賓提到，川普貼文內容與一個Telegram頻道的資訊相符，超過50名伊朗高級官員在美以聯合打擊中被殲滅。

 
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