美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

▲美國與以色列對德黑蘭東西部居民區發動空襲，濃煙升起。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列持續轟炸伊朗各地，最新統計顯示，伊朗在最新這波襲擊之中已有至少34人死亡，死者中包含6名10歲以下孩童。根據紅新月會發布的影片，多名搜救人員在德黑蘭一處遭空襲的住宅區展開搜救，現場滿地瓦礫。

基地傳7聲巨響 多地遭轟炸

CNN、半島電視台、伊朗國際等報導，目擊者稱6日凌晨4時45分左右，艾布士省的直升機生產據點「Fath軍事基地」傳出7聲巨大爆炸聲響，胡齊斯坦省城市霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）6日也遭攻擊。

目前戰爭已進入第6周，根據半島電視台，這場深夜至凌晨的空襲已造成至少34人喪生，包括德黑蘭省23死（包含6名孩童）、庫姆市（Qom）住宅區5死、南部城市倫格港（Bandar-e Lengeh）6人死亡。

伊朗紅新月會發布的影片顯示，德黑蘭有住宅區遭攻擊淪為廢墟，救難人員挺進瓦礫堆中挖掘救人。這段畫面是在6日凌晨發布公開，但現階段尚不清楚拍攝的具體地點與時間。

另外，德黑蘭西南方人口稠密的巴哈雷斯坦（Baharestan）有2棟住宅大樓遭攻擊，造成至少 13 人死亡。德黑蘭東部住宅區也傳出4死7傷，救援隊持續進行搜救。社群媒體還流傳一段德黑蘭夏立夫理工大學（Sharif University of Technology）土木工程系周邊街道遇襲後的景象。