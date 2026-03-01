千位著作人受惠！蘇巧慧推「公共出借權」　補償酬金大幅提升

▲蘇巧慧分享長期支持台灣文創產業並率先推動「公共出借權」過程。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧，今（1日）於社群平台推出第8支「會做事、事做對」政績影片，分享她長期支持台灣文創產業並率先推動「公共出借權」的過程。蘇巧慧指出，自己從2019年推動「公共出借權」，將適用範圍從原本的國立公共圖書館，擴大至各地的市立圖書館，發放的補償酬金也從46萬元大幅提升到1410萬元，超過123家出版者、2500位著作人受惠，開啟「民眾到圖書館借書，創作者就能獲利」的正向循環。

蘇巧慧表示，「公共出借權」政策日前因為許多圖書作者於社群媒體上分享收到補償酬金的喜訊，重獲社會大眾的關注，其實她從2019年就開始推動「公共出借權」，召開公聽會匯集產官學建議，希望藉由引入公共出借權的概念，尊重著作權，並提供著作權人公平的報酬，當年她也提案修正《圖書館法》，讓創作者能夠在讀者於圖書館借書時，也收到合理的利潤，政策推行至今也有良好成效，她會繼續推動相關政策，成為創作者堅實的後盾。

蘇巧慧指出，在計畫推動過程中，她成功向文化部及教育部爭取擴大適用範圍，讓計畫從原本的國立公共圖書館，擴大至各地的市立圖書館，參與計劃的圖書館間數從2間躍升為300間，發放的補償酬金也從46萬元大幅提升到1410萬元，超過123家出版者、2500位著作人受惠，開啟「民眾到圖書館借書，創作者就能獲利」的正向循環，也為台灣文化創意產業的永續發展打造更穩固的基礎。

蘇巧慧補充，她長期關注台灣文化創意產業的發展，她認為除半導體產業外，文化創意產業也具有潛力成為台灣的護國群山，因此除了推動「公共出借權」支持圖書創作者外，她在2023年促成《文化創意產業發展法》修正草案三讀通過，讓投資文化創意產業納入租稅優惠範圍，藉此提高誘因、吸引民間資金挹注產業，讓台灣文化創意產業得以加速蓬勃發展。

蘇巧慧強調，年節期間她藉由「會做事、事做對」系列影片和民眾共同回顧Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》、校園體育設備翻新、連結鶯歌到三重的大漢溪堤外便道、捷運三鶯線和樹林線、鳳鳴火車站提前十年通車、鶯歌車站電扶梯、樹林山區自來水接管以及公共出借權等8個主題。

蘇巧慧表示，這些有感政績和政策再再印證她擁有看見問題、找到新方法、快速執行的能力，距離年底地方大選不到300天，接下來她也會提出各項跨領域、跨產業的政見，讓更多新北市民支持「能把事做對」的蘇巧慧。