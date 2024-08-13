出入口遭雜物堵死！台南農機行5人向上逃　困頂樓慘死「遺體難辨」

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行今(13日)凌晨發生大火，造成屋內5人葬身火窟。台南市消防局第二隊大隊長王騰毅稍早表示，由於現場出入口堆滿雜物，造成人員無法逃生、消防人員無法入內搶救，最終只能破壞頂樓加蓋鐵皮屋，開出一道開口才得以入內，但屋內5人仍不幸身亡，目前詳細起火原因仍待調查釐清。

▲台南六甲農機行火警，出入口遭雜物、農機具堵死，造成逃生困難，屋內5人葬身火窟。（圖／民眾提供）

▲屋內堆滿雜物，消防人員入內也相當困難。（圖／民眾提供）

警消初步清查，死者為屋主陳姓男子(45歲)、妻子伍姓女子(38歲)、長子(18歲)、次子(15歲)、以及年僅8歲的小女兒；而火警發生當下，陳男的大女兒正巧出國不在家，因此逃過一劫。

據台南市消防局第二隊大隊長王騰毅表示，現場出入口堆滿雜物，屋內也堆滿農機具，造成人員無法逃生，消防人員搶救也相當困難，最終消防人員只能破壞頂樓加蓋鐵皮屋，開出一道開口才得以入內搜救。

王騰毅提到，由於該建築物內有樓梯、天井，因此造成煙囪效應，屋內5人無法向下逃生，最終都受困頂樓曬衣間，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，5人不幸命喪其中。初步了解，目前5人的遺體都已難以辨識，後續將進一步相驗，另火警發生原因也仍待調查釐清。