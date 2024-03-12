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好市多3月最新折扣情報！超狂行動保健優惠，內行看到都會收！

▲▼好市多推薦,挺立,挺立UCII提升五大關鍵行動力。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

春天到了就要四處趴趴走，走跳江湖當然要有行動力！趁著好天氣安排滿滿的活動之外，到好市多採買行程也是必備的！每一次逛好市多都會有驚喜發現，愛趴趴走的網友們發現每年3月在美式賣場都有折扣的人氣行動保健食品優惠活動回歸！年度最殺折扣讓內行的資深會員們忙著補貨，還在社團疾呼來了，行動力保健品要買就要趁現在！折扣太甜，一次囤貨，天天保養天天吃，行動力保健更到位！

據衛福部統計約每5人中有一人有提升行動力需求1。行動力保養不僅僅是骨骼、肌肉，更要包含靈活度。除了補鈣外，近年還有討論度大增的UCII®專利成分。據研究顯示UCII®有助於提升靈活度，好市多賣的挺立UCII®關鍵迷你錠就有40mg UCII專利成分，還有五大營養素”維生素C、鎂、鋅、銅、錳”，它幫助提升五大關鍵行動力2，好爬梯、容易蹲、舒適彎、跑得久、走得遠3。挺立UCII®關鍵迷你錠是明星商品，會員們都會定期補貨。平常架上都只剩一些，這次有折扣還看到「挺立UCII®關鍵迷你錠」補貨補成整座小山，會員們都興奮到不行，「小小一顆很迷你好入口」，「好市多大包裝一次買比較方便」、「要天天吃就有感覺」、「有特價當然要搶購」。試試9成都說讚4挺立UCII®關鍵迷你錠，3/25～4/4好市多特價，現省250元，年度大檔要買要快。

▲▼好市多推薦,挺立,挺立UCII提升五大關鍵行動力。（圖／資料照）

挺立鈣強力錠現正特價中，3/11-3/21現省250，也是這次在好市多的搶手夯物，看到很多人的車上都有拿，不但讓人想跟著拿，還在社群問「怎麼這麼多優惠」、「覺得特價很划算」、「有限定一卡一瓶嗎」！。挺立鈣強力錠一日兩錠補充一日鈣所需，還有微粒D3增進鈣好吸收，鎂幫助肌肉正常生理功能，骨骼及肌肉雙效保護。

想要走遍天下，走訪各個好吃好玩的景點，行動力保養要趁早！試試很多人推薦的挺立UCII®關鍵迷你錠及挺立鈣強力錠，兩大夯品年度優惠開跑中，好市多實體賣場及網購都可以買！

▲▼好市多推薦,挺立,挺立UCII提升五大關鍵行動力。（圖／資料照）

1資料來源 : 衛福部2021資料調查
2根據 IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查，400位食用挺立關鍵迷你錠之受試者中，90.3%針對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，增強我5大關鍵行動力-1爬樓梯 2走路 3蹲下 4彎身 5跑步 靈活有感"給予有點同意或完全同意之評分
3根據IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查，400位食用挺立關鍵迷你錠之受試者中，86%對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，我能舒適地爬樓梯"給予有點同意或完全同意之評分。87.3%針對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，我能輕鬆地蹲下"給予有點同意或完全同意之評分。87.8%針對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，我能輕鬆舒適地彎身"給予有點同意或完全同意之評分78.8%對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，我能舒適地跑更久"給予有點同意或完全同意之評分。80.8%對"食用挺立關鍵迷你錠90天後，我能舒適走更長距離"給予有點同意或完全同意之評分。產品使用效果因人而異，建議經由專業評估進行後始涉及體能之活動。
4根據IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查，400位食用挺立關鍵迷你錠之受試者中，95%對"試回想您使用挺立關鍵迷你錠的經驗，整體而言對其滿意度如何"給予還算滿意或非常滿意之評分

PM-TW-CAL-24-00047
 

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