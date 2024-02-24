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總統選舉新戰場！美兩黨支持體外受孕　民主黨再控共和黨侵害生育權

▲▼懷孕。（圖／CFP）

▲美國兩黨都爭相支持體外受孕。（示意圖／CFP）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國阿拉巴馬州最高法院認定冷凍胚胎等同兒童，導致一些診所中止體外受孕業務。前總統川普等共和黨人今天忙著控制後續影響，民主黨則將此結果當作生育權受侵害的又一證據。

綜合法新社與路透社報導，民主黨人將保障生育權當作選戰核心，因為在一些嚴格禁止墮胎的保守州，女性可能會遇到懷孕危及生命時的緊急照護問題。

川普今天在他自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）上說：「在我領導下，共和黨會永遠支持建立強大、昌盛、健康的美國家庭。」川普目前在共和黨總統候選人提名競爭中領先僅存的對手海利（Nikki Haley）。

他也呼籲阿拉巴馬州議會「找到立即解決辦法，保障人們能採行體外人工受精（IVF）」。

有3對夫妻的冷凍胚胎被一名闖入生殖診所低溫儲存室的患者不慎掉到地上而毀壞，因此控告診所。下級法院認為，冷凍胚胎不能被視為「人」或「兒童」，駁回他們的過失致死主張。但阿拉巴馬州最高法院上週認定「未成年人過失致死法」適用於未出生的兒童。

阿拉巴馬州至少已有3家生育診所宣布暫停體外人工受精療程，以避免新的法律風險。

體外人工受精療程通常涉及製造多個胚胎，以盡可能提高成功懷孕機率，有些胚胎可能用不上，最終被當作醫療廢棄物毀棄。而阿拉巴馬州最高法院認定這類胚胎等同兒童，若遭毀壞，必須究責。

阿拉巴馬州共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）在聲明中說，她正與州議員合作草擬法案，以「保護這些家庭和生命本身」。

與此同時，首席律師羅伯森（Katherine Robertson）今天透過聲明說，共和黨籍阿拉巴馬州檢察長馬歇爾（Steve Marshall）「無意基於阿拉巴馬州最高法院近期的決定來起訴採行體外人工受精的家庭或提供服務的人」。

美國聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，結束對墮胎權近50年的憲法保障，此後共和黨人就不得不謹言慎行。

曾為川普政府效力的共和黨籍策士康威（Kellyanne Conway）近期執行民意調查發現，體外人工受精和生育治療獲得廣泛力挺，連反對墮胎的人都支持。

川普本人一向避免針對共和黨人提出的全國16週墮胎禁令公開表態，以免進一步刺激民主黨人。

民主黨籍的總統拜登昨天抨擊阿拉巴馬州最高法院的決定「離譜、令人無法接受」；白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天說，「體外人工受精遭到攻擊」，呼籲國會立法保障。

阿拉巴馬州最高法院的決定也惹怒了生育權組織。

「全國女性與家庭夥伴關係」（National Partnership for Women & Families）的古德曼（Shaina Goodman）說，全美有1/5已婚育齡女性面對生育問題，選擇採行體外人工受精，她也是其中之一。

她在部落格文章中寫道：「法院為破壞生殖自由和自主權的極端、意識形態計畫效力，拿生育治療造成的心理創傷當武器。」

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