酒醉後開車追男友！加州名媛狂飆撞死2童　謀殺罪成立恐被關34年

▲格羅斯曼（左）2020年在撞死馬克與雅各布兄弟（右）後，於今年2月23日被宣判謀殺罪名成立。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國加州名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman）2020年駕駛白色賓士追男友的車時，意外撞死了走在行人穿越道上的2名男童，而被控以2項謀殺罪。今年2月23日，洛杉磯郡陪審團裁定格羅斯曼罪名成立，最高可被判監34年。

綜合美媒報導，《西湖雜誌》前發行人兼「格羅斯曼柏恩基金會」共同創辦人在2020年9月29日晚間7時10分左右，開著一輛白色賓士行經西湖村時，意外撞死了正在過馬路的11歲男童馬克（Mark Iskander），以及他年僅9歲的弟弟雅各布（Jacob Iskander）。

控方指出，在車禍發生幾秒前，格羅斯曼的車速高達時速81英里，比法定速度限制多出了2倍之多，而且她的血液酒精濃度也達到0.08%，明顯是在酒醉情況下開車。更令人憤怒的是，格羅斯曼在撞上2名小男孩後，居然當場加速逃逸，因此控方決定對她提出2項過失致死罪。

在整個審判中，格羅斯曼的辯護律師試圖將事故歸咎於她當時的男友、洛杉磯道奇隊前投手埃里克森（Scott Erickson），聲稱埃里克森的車先撞到孩子們，但檢方駁斥了此一說法，並指出辯方未提供任何證據支持這一理論。

洛杉磯陪審團今年2月23日經過9小時的仔細審議後，裁定格羅斯曼的2項謀殺罪、2項重大車禍過失致死罪，以及1項肇事逃逸致死罪罪名成立，讓她可能面臨34年至終身監禁。在裁決後，2名男童的母親南希（Nancy Iskander）表示，「我們為這一天已經等待3年了」，並讚賞檢察官持之以恆追求真相的精神。