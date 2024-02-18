嘉義「貓狗地獄」恐怖女花盆埋海量骸骨　進門屎味屍臭撲鼻

▲網路瘋傳租客虐貓狗致死，稽查人員上門驚見大量骸骨。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義市動物保護教育園區日前得知，市區中正路有女租客疑似虐貓致死，調查後發現女租客已改至世賢路四段某民宅承租。園區人員18日會同員警上門稽查，發現屋內總共飼養9狗5貓，但環境十分惡劣，空氣瀰漫屎臭味及屍體腐臭味，室內外花盆裡發現大量動物骸骨，全案依違反《動保法》交由警方偵辦。

▲租客在房間、房外花盆中埋了大量貓狗骸骨。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市動物保護教育園區18日指出，針對網路社群刊登的中正路租客疑似虐貓死亡事件，經查當事人已改至世賢路四段某民宅承租。園區人員18日中午12點多會同轄區員警，經當事人同意後進入查看，發現現場環境髒亂，且食盤飼料敗壞長蛆，無乾淨飲用水，空氣瀰漫屎臭味及屍體腐臭味。

除了環境髒亂之外，稽查人員在室內、外的花盆裡發現大量的動物骸骨，其他房間也找到了2具動物骸骨，租客聲稱是協助中途之家及動物路殺處理，死亡的動物全部埋於花盆內。稽查人員清點後，發現現場總共有9狗5貓，其中1隻橘貓身理狀況不佳。

▲其他房間也找到了2具動物骸骨。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市動物保護教育園區表示，租客的行為已經違反《動保法》第5條規定，飼主對其管領動物應提供適當、乾淨且無害之食物、充足、乾淨之飲水、安全、乾淨之生活環境。因現場環境髒亂，且無飼料和飲水，因此以《動保法》第14條，將9狗5貓緊急安置，由獸醫師診斷健康狀況。

嘉義市動物保護教育園區也認為，租客涉嫌違反《動保法》第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最嚴重可處2年徒刑、併科20萬元至200萬元罰金。租客交由八掌派出所製作筆錄後，全案移送地檢署偵辦。