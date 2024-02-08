「一群後宮墮胎」　風流爸穩交女財務長！她嘆：70歲又劈腿了

▲爸爸與財務長偷情多年，如今又有新歡了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「我發現父親又劈腿！」一名女網友透露，就她懂事以來，就知道爸爸瘋狂外遇，至少3女為他拿掉孩子，另一名則是公司的女財務長，「也為父親墮胎2次，仍然死忠跟著父親」，而媽媽儘管知情卻不攤牌，因為公司一度有經濟困難，都是這位財務長小三拿出錢解決，然而今年70歲的老爸依然風流，又結交新歡了。

一名女網友在Dcard表示，爸爸開公司當老闆，打從年輕就不斷出軌，「我知道就有三個女生為他墮胎」，而現在的小三是公司的財務長，「也為父親墮胎2次，仍然死忠跟著父親。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，爸爸公司曾遇到財務危機，媽媽沒有能力借到大筆資金幫忙，結果是這位小三財務長拿出一筆錢才度過難關。話鋒一轉，媽媽早已知道爸爸偷吃，是為了孩子才不願離婚，但奇妙的是，兩人關係仍保有親情與互動，「只是絕口不提外遇的事...就成了他們的默契。」

如今爸爸處於半退休狀態，就盼著原PO兄弟姊妹們可以繼承家業，但原PO不滿表示，每次去公司看到財務長就讓她渾身不舒服，「我對外遇真的是耿耿於懷，比我母親還更放不下，那就是一個謊言！」

怎料，今年已70歲的爸爸又有新歡，讓原PO搖頭感慨，「我發現父親又劈腿，但也沒有確切證據，那財務長的付出也只是虛空一場。」

底下網友搖頭回應，「你不用太難過你爸外遇這個點，反正你媽不離婚，你們拿到財產還是最優勢」、「是他們的選擇，妳也沒辦法做什麼，要記得愛惜自己」、「先把財產跟公司，轉移到兒女名下，留點錢給妳爸，他愛怎麼玩就怎麼玩隨他去，不要老了，才得不名譽的病，沒錢沒權，我就不信還有女人貼上來」、「看起來比較像是特殊的婚姻模式，婚姻中的角色是夫妻雙方，不論其他人是否認同，只要他們彼此能接受就好，看起來你媽媽也是默許的」。