快訊／梅花肉驗出「禁用瘦肉精」　台糖曝汙染源：全數下架

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）



文／中央社

國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，依違反食安法開罰，台糖表示，從不採購與使用瘦肉精，推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染，在衛生單位採檢結果出爐前，該批產品全數下架。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，依違反食安法開罰，並通知業者下架停售。

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台糖告訴中央社記者，台糖作為國營事業，絕不採購瘦肉精，也就不會使用瘦肉精，為把關肉品食安，台糖要求所有飼料添加劑供應商送檢並提供檢驗報告，同時也會對添加劑進行抽查。

至於為何仍檢出瘦肉精，台糖推估，由於台糖豬肉屠宰和分切都是委外，委外屠宰商也有屠宰其他豬隻，而台糖的豬隻都是在下午屠宰，有可能是早上屠宰其他業者豬隻後，污染到生產線，意即交叉污染。

台糖表示，目前衛生單位就豬場、飼料廠、肉品廠，兵分3路持續採樣追查，在採檢結果出爐前，該批產品下架所有通路，而台糖肉品都有生產履歷，可完整溯源，請消費者放心。

目前全案已移請源頭（分切場）製造商（屏東縣）及（台糖）產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭的屠宰加工及農業畜產等相關主管機關調查釐清。