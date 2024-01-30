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牙周病、缺牙與失智相關！陽明交大研究：照顧長者應重視口腔健康

▲▼陽明交大牙醫系教授林嘉澍。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大牙醫系教授林嘉澍。（圖／陽明交大提供）

文／中央社

陽明交大參與的跨國團隊最新研究指出，有許多研究證據支持，重度牙周病、廣泛缺牙等嚴重口腔健康問題，與失智症等認知功能障礙有強烈關聯，提醒民眾重視口腔健康。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，衛生福利部推估，台灣失智人口超過30萬人，其中65歲以上約9成6；失智是疾病的通稱，最為人熟知的就是阿茲海默症，失智除了記憶力衰退，還會影響到人腦的認知功能與改變個性行為，儘管過去多數研究發現口腔健康惡化與失智風險有關，但兩者間的關聯性仍然不明。

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陽明交通大學參與的跨國研究團隊，針對5年內分析口腔健康與認知功能障礙的28篇研究進行系統性檢視，發現大部分研究聚焦在牙周病、口腔微生物與阿茲海默症的關聯性，更多的研究證據支持重度牙周病、廣泛缺牙等嚴重口腔健康問題與認知功能障礙有較強烈關聯，研究結果發表於國際醫學期刊Ageing Research Review。

研究的主要作者、陽明交通大學牙醫系與腦科學研究所合聘教授林嘉澍表示，目前對於口腔健康與大腦認知功能障礙的探討有很大的分歧，但整體而言，像大範圍缺牙或重度牙周病這類的口腔問題，與失智症的關聯最強烈。

但林嘉澍也提到，兩者間雖有相關性，但不能簡化為因果關係，例如缺牙雖然與失智有關，但不是說裝假牙就一定能預防失智、多咀嚼就一定能強化認知功能；口腔健康與失智的關聯，也不能簡化為常刷牙就能預防失智，「這些都還待更進一步的研究才能證實」。

林嘉澍表示，即便科學家現在還無法釐清因果關係，但口腔健康仍與認知功能有很重要的關聯性，只不過大部分的人都沒有意識到這種關聯，因此希望民眾能更重視口腔健康與高齡心智健康的關聯，在照顧年長者時，口腔健康應占有重要的角色。

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