新北警擴大臨檢！嗅出怪味搜出毒品　接連查獲鎮暴槍及失竊車

▲李男駕駛與前女友共同購買車輛，遭警方攔查發現通報失竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名男子今天凌晨返家途中，行經鶯歌區遇上警方擴大臨檢，疑似吸食完毒品，警員盤查時，發現車上還殘留味道，隨即在車上搜出鎮暴槍及毒品；另外此次臨檢，警方查獲一輛通報失竊汽車，以及開錯路的無照駕駛，警方依法帶回偵辦及開罰。

新北市三峽警方為確保民眾安心過好年，昨天（29日）晚間在轄內執行擴大臨檢勤務，針對轄內的治安熱點，包括電子遊藝場、汽車旅館、KTV及棋牌桌遊社等地，加強臨檢力度，僅短短2小時內即查獲一名男子持有鎮暴槍、毒咖啡包及彩虹菸，並發現一輛失竊(侵占)汽車。

▲李男在車上吸食毒品，車上傳出怪味遭警方發現。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天凌晨0時許，住在桃園的41歲林姓男子，從三峽交流道下，行經鶯歌鶯桃路時，遇上警方臨檢，警員發現他神色慌張，車上更飄出奇怪的味道，不僅遭搜出鎮暴槍、彈匣，還有毒品咖啡包8包、毒品彩虹菸17支。林男否認有毒駕行為，並表示中午在車內吸食，才導致味道沒散去。

▲三峽警方在李男車上發現鎮暴槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

另外，25歲李姓男子開車遭警方攔下，警方查詢，該車已遭通報失竊，李男卻一頭霧水的表示，該車是與前女友共同購買，日前才分手，連忙打電話與前女友溝通車輛歸屬問題，但因警方資料該車仍屬協尋，警方仍依侵占罪移送偵辦。而林男則依毒品、社維法移送新北地檢署偵辦。